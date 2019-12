Viceprimarul ALDE Tomnita Florescu o da in judecata pe Firea

Ziare.

"In sedinta de ieri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, am avut "onoarea" sa fiu tinta unui atac al dumneavoastra care nu va face cinste. M-ati acuzat ca as fi incercat sa il impun ca proiectant al noului spital metropolitan pe arhitectul Tanasescu, care ar fi cerut un pret de 10 milioane de euro pe proiect si un milion pentru el. Cu alte cuvinte, m-ati acuzat de trafic de influenta", a notat Tomnita Florescu, intr-o scrisoare transmisa Gabrielei Firea, in care o anunta ca o actioneaza in judecata.Viceprimarul spune ca aceasta este o acuzatie grava, de natura sa implice organele de cercetare penala anticoruptie."Daca ar fi adevarata, obligatia dvs. ar fi sa le sesizati. Altfel, ati deveni complice sau tainuitor. Cum insa stim amandoua ca aceasta acuzatie este o fabulatie, nu imi fac nicio problema in acest sens. Sunt un om cu constiinta curata, ajuns la o varsta la care singurul sau obiectiv (dictat de modul in care am fost educata), este a contribui la recastigarea, de catre Bucuresti, a statutului de oras dezvoltat, frumos si civilizat.Mi-ar placea sa cred ca si obiectivul dvs. este acelasi. Mi-ar placea sa cred ca va doriti cu adevarat sa avem un spital metropolitan modern si dotat la standardele de astazi. Mi-ar placea sa cred ca va doriti, intr-adevar, ca Bucurestiul sa nu mai fie un oras murdar, plin de reclame si sufocat de masini. Din pacate, nu mai pot crede acest lucru. Am vazut, ieri, doua proiecte cu un pronuntat iz electoralist, care, in forma pe care ne-o prezentati, nu pot fi realizate niciodata. V-am cerut sa ne prezentati documentatia completa a proiectului privind spitalul metropolitan, iar dvs. ati replicat acuzandu-ma de fapte penale", a continuat Florescu.Astfel, viceprimarul anunta ca o da in judecata pe Firea pentru calomnie."Si nu fac acest gest atat pentru a-mi apara onoarea si probitatea morala si profesionala, care, oricat ar fi de afectate de afirmatia dvs., sunt sustinute de cei 53 de ani de cariera in arhitectura, si de cei 42 de ani de activitate didactica universitara, cat pentru Bulevardul Aviatorilor, nr. 86; www.aldebucuresti.ro;www.facebook.com/aldebucuresti/ a preveni asemenea comportamente din partea unor actori politici care, cuprinsi de febra electoralista, uita ca sunt slujbasi ai cetatenilor, si nu stapanii lor.Fiindca, aceasta este situatia, doamna primar: in virtutea calitatilor noastre, si eu, si dvs. suntem angajatele bucurestenilor. Numai ca, spre deosebire de mine, dvs. ati uitat acest lucru si ati deprins nesanatoasa tendinta de a va comporta precum o stapana", a completat Tomnita Florescu.In incheierea scrisorii, Tomnita Florescu ii cere primarului general sa nu ii desconsidere pe ceilalti si sa ii pretuiasca pe cei care muncesc si gandesc."De aceea, ca om ai carui ani de munca sunt egali cu anii numarati de dvs. de la nastere, imi permit sa va dau cateva sfaturi: nu-i desconsiderati pe ceilalti, pretuiti-i pe cei care muncesc si care gandesc, incadrati-va in limitele adevarului si ale decentei.Credeti-ma, oamenii pretuiesc aceste lucruri mai mult decat becurile colorate tipator si spectacolele electorale, fie ele organizate in piata, ori in sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti", a incheiat Florescu.Decizia vine dupa ce Firea a acuzat mai multi consilierii ALDE de interventii in favoarea unei firme de arhitectura pentru proiectul spitalului Metropolitan.A.G.