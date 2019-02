Conflictul Dragnea-Firea se acutizeaza: Consilierii generali discuta miercuri schimbarea din functie a lui Badulescu

Sursa: Facebook/Ciprian Ciucu

Conflictul din PSD

Audierea la parchet

Solicitarea de a se convoca aceasta sedinta extraordinara a fost facuta vineri de consilierii generali PSD."Badulescu isi va inceta mandatul de viceprimar miercurea aceasta. Razboiul PSD contra PSD continua.Motiv perfect de viitoare lamentari si de justificat mega-esecul unui PSD iresponsabil, cu 7 primari, toti PSD, care au adus Bucurestiul intr-un hal pe care eu nu l-am stiu vreodata", scrie Ciprian Ciucu.Solicitarea de schimbare din functie, vine in contextul disensiunilor dintre Liviu Dragnea si Gabriela Firea. Duminica trecuta, Aurelian Badulescu a anuntat ca va candida la presedintia PSD Bucuresti, dupa ce s-a sfatuit cu primarul general Gabriela Firea, care l-a incurajat sa faca acest pas si care i-a spus ca il va sustine pentru functie.Filiala PSD Bucuresti este condusa interimar de Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, dupa ce Gabriela Firea a demisionat in noiembrie 2018, fiindca i-a fost retras sprijinul politic al partidului.Un alt episod al acestei dispute din PSD a avut loc si la Parchetul General, dupa ce Badulescu a declarat public ca nu ar fi spus totul procurorilor care instrumenteaza ancheta privind reprimarea protestului din 10 august 2018 din Piata Victoriei.Pe 4 februarie, viceprimarul a fost citat din nou ca martor in acest dosar. "Chestiunea cu minciuna a fost o metafora si am vrut sa atrag atentia asupra unor lucruri", a explicat viceprimarul Aurelian Badulescu dupa ce a fost audiat de procurori aproximativ trei ore.