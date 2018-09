Firea: Amnistia si gratierea, discutate de Dragnea doar cu apropiatii. Fantezii juridice care ne pot duce pe toti in haos

Dragnea i-a cerut lui Dancila o solutie sa nu ramana condamnati "zecile, sutele, miile de nevinovati"

"O acuzatie pe care as vrea sa o numesc diabolica. S-a transmis in ultimele zile, dupa Comitetul Executiv de la Neptun, catre colegii mei din tara, catre romani, catre mediul de afaceri, catre exteriorul si interiorul tarii, ca primarul nu are probleme reale, toate lucrurile merg bine, totul este roz in Bucuresti, dar este un fel de purtator de cuvant al celor care se opun gratierii si amnistiei.Este o acuzatie stiintifico-fantastica. Noi nu am discutat niciodata despre amnistie si gratiere in Comitetul Executiv, sau in alte sedinte mari. Acest subiect a fost discutat de Liviu Dragnea doar de cei apropiati. Nu sunt impotriva niciunui proiect, dar, intreaga echipa guvernamentala, iar PSD sa nu treaca rusinos in istorie", a declarat Gabriela Firea.Totodata, primarul general a precizat ca nici ea si nici colegii sai nu sunt de acord cu "fanteziile juridice care inteleg ca se pun la cale".S-a declansat in ultimele zile o campanie de defaimare a mea si in online si in discutii de la om la om cum ca ma opun libertatii unor oameni de afaceri care au nevoie de amnistie si gratiere.", a declarat Gabriela Firea.Sambata, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa analizeze in Guvern ce acte normative trebuie adoptate pentru ca sa nu ispaseasca pedepse acei romani condamnati pe nedrept sau pe baza unor proceduri ilegale, el facand referire si la protocoalele cu SRI ale unor institutii din sistemul judiciar."Despre aceasta amnistie se tot discuta. Ce i-am cerut eu astazi doamnei prim-ministru in fata colegilor din grupurile parlamentare? Sa discute in Guvern, sa se consulte cu colegii din Guvern care pot avea competente in domeniul asta si sa vada ce acte normative trebuie sa fie adoptate pentru ca zecile, sutele, miile (...) de oameni care ori au fost condamnati pe nedrept, ori (...) folosind niste proceduri ilegale sa poata sa aiba sansa sa nu ispaseasca o pedeapsa sau sa nu fie condamnati in continuare nevinovati.(....) Nu stiu care e aia, ca e amnistie, ca e propunerea domnului Toader (...) Sunt tot felul de variante (...) Romania are aceasta problema", a declarat Dragnea sambata, dupa sedinta CExN a Partidului Social Democrat si reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD, care au avut loc sambata la Neptun.