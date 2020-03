Firea: Congresul PSD va avea loc pe 21 martie, dar nu in formatul clasic

Ziare.

"Am discutat cu domnul presedinte Ciolacu si mi-a confirmat ca va fi congres pe 21 martie, dar hotararea se va lua in Comitetul Executiv daca va fi online sau video", a spus Gabriela Firea duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3.Ea a spus ca la un sector din Capitala are peste 30 de delegati la Congresul PSD.Intrebata daca va candida pentru o functie din partid, Firea a raspuns ca a fost "amarata" de discutiile din presa care spune ca cei de la PSD "se bat pe ciolan"."Care ciolan? Cand am vazut aceste comentarii am spus eu renunt la locul care mi s-ar fi cuvenit mie, pentru linistea echipei, pentru linistea partidului, pentru a dovedi prin fapte ca noi suntem alaturi de oameni si de problemele lor, ca nu trebuie sa ne batem intre noi pentru functii. Dupa ce am anuntat ca nu mai candidez la functia de presedinte executiv, am avut o discutie cu Marcel Ciolacu care mi-a spus ca nu vede echipa fara mine si mi-a dat timp de gandire saptamana. A fost magulitor", a mai spus presedintele PSD Bucuresti.Congresul PSD, care ar fi trebuit sa aiba loc in 29 februarie, a fost amanat pentru 21 martie, din cauza coronavirusului. La eveniment ar trebui sa participe peste 1.500 de persoane.In contextul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, autoritatile au decis sa interzica adunarile publice cu mai mult de 1.000 de participanti.