Firea ii face plangere penala si lui Rares Bogdan. Este a treia sesizare anuntata de primar in 2020

Val de plangeri si procese

Ziare.

com

"Depun plangere pe numele cetateanului Bogdan Rares. Sa vina in fata instantei cu dovada ca eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE si SUA si ca am furat, asa cum a declarat azi. Sa aduca dovezi palpabile, nu vorbe.La o declaratie atat de grava, trebuie ca are si dovezi. Si nu tine in justitie daca iese vreo colega de partid sa spuna ca a fost metafora sau pamflet", sustine Firea.Aceasta este cea de-a treia plangere anuntata de Gabriela Firea de la inceputul acestui an.Pe 10 ianuarie, primarul Capitalei a anuntat ca vrea sa duca disputa cu ministrul Mediului Costel Alexe in instanta . Gabriela Firea a spus ca ii va face plangere penala liberalului, pentru ca acesta a spus ca Bucurestiul e poluat si cetatenii respira otrava, sustinand ca poluarea in Capitala a inceput cu mult inainte de mandatul ei, undeva in anul 2008.Pe 9 ianuarie, Gabriela Firea a depus o plangere pentru amenintare la adresa sa si a familiei sale la scurt timp dupa ce protestatarul #rezist Cristian-Mihai Dide a scris pe contul sau de socializare: "Care va mai mutati cateva ore cu noi in Voluntari? La poarta la Firea si Pandele".", a scris Firea pe Facebook