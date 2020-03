Firea il critica pe Dragnea, il lauda pe Ponta si anunta cand ar pleca din PSD

Acuzatii la adresa Guvernului

Firea spune ca nu exclude o candidatura independenta si anunta ca se va retrage din PSD daca va constata ca la sefia partidului vor ajunge oameni "preocupati de propriile proiecte, de ambitia lor de marire"."Imi pare rau ca ii supar pe unii dintre colegii mei cand repet de fiecare data, dar este normal sa spunem adevarul, nu trebuie sa-i mintim pe oameni. Eu am fost blocata inclusiv de catre colegii mei din PSD. Imi pare rau ca domnul Dragnea este unde este, dar dumnealui personal a impus ministrilor Transporturilor sa nu ma ajute, pentru a nu creste politic si pentru a nu pretinde sa preiau partidul sau sa doresc sa candidez la prezidentiale.", a afirmat Gabriela Firea duminica, intr-o emisiune la Antena 3.Ea acuza ca si actualul guvern nu este deloc "prietenos" cu cetatenii care locuiesc in Bucuresti si aminteste ca Liviu Dragnea a fost "penalizat" la vot de catre locuitorii Capitalei.In ceea ce priveste relatia sa cu actuala conducere a PSD. Firea spune ca "simte" sustinerea din partea actualei conduceri interimare a PSD."Eu as fi fost cu siguranta pentru echipa condusa de Marcel Ciolacu, nu vad in acest moment alternativa si sa spun si de ce: a incepe sa ne batem intre noi, a incepe sa aratam ca noi suntem mai capabili unul despre celalalt, inseamna sa facem implozie. Partidul oricum este intr-un moment foarte greu, intr-un moment dificil.(...) Daca ambitiile noastre sunt mai mari decat dorinta de a reforma acest partid, inseamna ca ne meritam soarta si va spun de pe acum: Nu voi ramane intr-o echipa care da dovada de faptul ca vrea sa se autodistruga.", mai spune Firea.Ea a explicat astfel ca nu ramane in PSD daca partidul se va indeparta de oameni. "Ma voi retrage din PSD in momentul in care voi observa ca ajung la conducerea acestei formatiuni politice oameni care tin mai mult la proiectul lor personal, la ambitiile lor politice de marire si mai putin la cetateni, mai putin la romani si mai putin la echipa," a spus Firea.Intrebata daca ia in calcul o candidatura ca independent si nu sub sigla PSD, Gabriela Firea a declarat ca "orice este posibil", ea spunand ca se va retrage din PSD daca va constata ca partidul "o ia pe un drum gresit"."Nu trebuie sa vina analisti externi, interni dau de pe planeta Marte. Noi trebuie sa intelegem faptul ca daca ne indepartam de ceea ce isi doresc oamenii, nu avem decat de pierdut si eu nu vreau sa fiu intr-o astfel de echipa. Voi lua o decizie cat mai aproape de depunerea candidaturilor.Daca alegerile vor fi in luna iunie, in luna mai se depun candidaturile, deci am timp sa vad ce se intampla cu formatiunea politica din care fac parte si sa resping in totalitate acest fel de a face politica in care exista dublu limbaj si in care", a afirmat Gabriela Firea.Firea a precizat ca afirmatiile sale reprezinta mai mult "un avertisment", nu o amenintare. Ea spus ca nu isi doreste sa faca "un astfel de rau", precum crearea unei noi formatiuni politice sau plecarea impreuna cu o echipa din PSD.Aceasta a precizat ca isi doreste pentru alegerile locale aliante cu Pro Romania si cu Partidul Ecologist. Firea mai spune ca, atunci cand a ajuns primar general, a gasit directori in Primarie cu carnet de membru de partid care "capusau" bugetul capitalei, ea acuzand ca acestia vor "sa se mufeze din nou la banul public."Gabriela Firea a dezvaluit ca premierul desemnat Florin Citu a fost unul dintre liderii "masurati" de PNL in sondajele pentru Primaria Capitalei si sustine ca si in sondajele comandate de contracandidatii sai ea se afla pe primul loc in preferintele bucurestenilor.