Firea il ridica in slavi pe Ponta: A fost cel mai bun premier. Doar el a inteles ce inseamna sistemul de termoficare

Laudatio pentru Ponta si teama ipocrita de excludere

In plus, Firea a sustinut ca spera sa nu fie data afara din PSD pentru participarea si discursul de azi."Daca nici acum nu ma dau afara din partid, inseamna ca s-a schimbat PSD", a declarat primarul Capitalei.Firea a urcat pe scena de la Parlament si a sustinut ca Ponta a fost cel mai performant premier al Romaniei, afirmatie pentru care spera sa nu fie pedepsita de PSD.De altfel, cei doi s-au tinut de glume pe aceasta tema. "I-am spus dlui Ponta ca sper sa nu fiu data afara din partid acum ca am venit la aceasta reuniune", a spus Firea, urcand pe scena."Ai vrea tu sa fii data afara din partid. Ar fi bine, ai mai castiga niste voturi", a replica Ponta."Sper ca au trecut acele vremuri cand erai chemat la sedinta de partid, dupa un scenariu si roluri bine stabilite. (...) Am acceptat din prima secunda invitatia dl Ponta pentru ca a fost, si nu trebuie sa ne fie rusine sa spunem, sa recunoastem unde am gresit si de ce am schimbat trei premieri in trei ani si de ce nu am ales un premier ca Victor Ponta", a spus Firea de pe scena."Daca nici acum nu sunt data afara din partid, inseamna ca s-a schimbat PSD. (...) Fac parte dintr-un partid mare... Mai fac parte? S-a dat ceva la stiri?", a continuat Firea pe aceeasi tema a excluderii, dupa laudele aduse lui Ponta si critica la adresa propriului partid.Totusi, e greu de crezut ca cineva o va sanctiona pe Firea, avand in vedere ca insusisi a sustinut un discurs.Pe de alta parte, Firea s-a plans ca in toate campaniile electorale se vorbeste despre tevile de apa calda din Bucuresti, insa "doar premierul Victor Ponta a inteles ce inseamna sistemul de termoficare", adica s-a implicat pentru a obtine finantare europeana pentru modernizarea acestor conducte vechi de 60 de ani."Doar premierul Victor Ponta a inteles ce inseamna sistemul integrat de termoficare pentru Bucuresti. Ati vazut ca la campania prezidentiala subiectul au fost tevile din Bucuresti, la campania de locale vorbim de tevile din Bucuresti, la parlamentare despre tevile din Bucuresti, la europarlamentare despre tevile din Bucuresti.De ce? Pentru ca 30 de ani nu s-a facut nimic si, intr-adevar, de 50-60 de ani aceste tevi asteapta si ele niste oameni.Da, premierul Victor Ponta a acceptat ca Primaria Capitalei, in POIM sa intre cu 180 milioane de euro - fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea retelei de termoficare. Doamna Corina Cretu (fost comisar european) este singura care alaturi de noi a luptat pentru acest proiect.Abia acum, dupa ce am realizat si strategia de termoficare si studiul de fezabilitate, intram si noi pe o aplicatie blocata de incompetentii de la PNL. Luni in sir aceasta aplicatie a fost blocata. De ce? Ca sa nu castige Gabriela Firea? Pai de mine era vorba? Era vorba de bucuresteni, era vorba despre 4 milioane de suflete, dar vi se pare ca intereseaza macar un suflet in afara de al lor? Nu! Ce conteaza atatea milioane de persoane? Asta avem acum la guvernare un guvern incompetent, un guvern de oameni cinci, duri, rai", a acuzat Firea.Asadar, desi s-au pus bazele inca din vremea Guvernului Ponta (plecat in 2015),, despre care vorbeste Firea, care este edil de 4 ani.Pe de alta parte, Firea crede ca o alianta PSD-Pro Romania la locale ar fi "de bun augur"."Noi ne dorim, inteleg ca si Pro Romania isi doreste (o alianta - n.red.). Vom discuta si detaliile tehnice si cred ca este de bun augur o astfel de alianta. Daca nu se va putea realiza la nivel national, este utila chiar si la nivelul marilor municipii, oricum Bucurestiul isi doreste o astfel de alianta (...) Este o alianta in interesul cetatenilor din municipiul Bucuresti, care au simtit beneficiile unei guvernari bune, o guvernare condusa de Victor Ponta si un primar general care a fost prea putin sustinut de guverne, asa cum sunt eu.Mi-as fi dorit ca Primaria Capitalei sa beneficieze de aceasi sustinere, cat a beneficiat primaria pe timpul premierului Victor Ponta", a sustinut Gabriela Firea."Ne leaga foarte multe lucruri, spun eu ca mai multe decat ne despart. Si cred ca impreuna am facut lucruri bune atunci cand Victor Ponta era prim-ministru, lucruri care s-au reverberat pozitiv asupra vietii bucurestenilor", a adaugat Gabriela Firea.La Conventia anuala a PRO Romania mai participa pe langa liderii formatiunii, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si Mircea Diaconu, fost candidat independent la prezidentiale, sustinut de aceasta formatiune. In plus, a fost invitat si Claudiu Craciun, secretarul general al DEMOS, un partid care a condus manifestatii impotriva lui Victor Ponta pe vremea cand acesta era premier.