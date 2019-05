Firea l-a chemat la primarie pe protestatarul la care a tipat marti seara. El s-a dus cu mesajul anti-PSD (Video)

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Primarie printr-un comunicat in care se povesteste cum Marian Tivilic Morosanu, membru al Asociatiei 21 Decembrie, i-a inaintat Gabrielei Firea numeroase solicitari si propuneri pentru revolutionari si pentru comemorarea eroilor cazuti in Revolutia din decembrie 1989."Primarul general l-a asigurat pe domnul Morosanu ca problemele semnalate se vor rezolva cu celeritate, toate solicitarile prezentate de acesta urmand a primi raspuns. Referitor la alte probleme semnalate de Marian Tivilic Morosanu, edilul sef a explicat ca o parte din acestea vor fi solutionate de directiile de specialitate din cadrul Primariei Capitalei, iar cele care sunt de competenta altor institutii vor fi redirectionate pentru solutionare", se arata in comunicat.Ulterior comunicatului Primariei, protestatarul a facut mai multe postari pe Facebook pentru a contesta modul in care unele canale media apropiate social-democratei au prezentat intalnirea. El a precizat ca nu a fost o impacare, ci doar i-a prezentat, in calitate de cetatean, solicitarile sale.In plus, Morosanu s-a dus imbracat cu un tricou cu mesajul fara penali in functii publice si la mana avea o bratara cu celebrul mesaj anti-PSD, lansat prin placuta de inmatriculare suedeza.Gabriela Firea a anuntat, marti, dupa sedinta CEx al PSD, ca a revenit in Comitetul Executiv si in Biroul Permanent ale partidului. Ea a avut o disputa cu un protestatar, care a scandat lozinci antiPSD pe tot parcursul anuntului sau Vizibil enervata, ea a ridicat treptat tonul pana cand a inceput sa tipe de-a binelea catre protestatar."Cine v-a platit sa veniti aici? Vreti sa va spun? Ce credeti ca mi-e frica pentru ca tipa un om aici? E o persoana platita si stiu foarte bine de cine este platita, s-a aflat pe lista de la europarlamentare de la un partid", a tipat primarul Capitalei catre cetateanul in cauza, dupa care a plecat val-vartej, fara a mai raspunde intrebarilor jurnalistilor.Marian Tivilic Morosanu este cunoscut ca Marian Ceausescu si e unul dintre protestatarii care au fost seara de seara in Piata Victoriei, dar a organizat si diverse actiuni de protest la institutii ale statului, cum ar fi Curtea Constitutionala sau Avocatul Poporului.