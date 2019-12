Firea: Personal, imi pare rau de Dragnea. Profesional, suferim si acum din cauza deciziilor lui

Ziare.

"Imi pare rau ce s-a intamplat. La nivel personal, imi pare rau. La nivel profesional, suferim si acum din cauza deciziilor pe care le-a luat Dragnea", a spus Firea la intrarea la sedinta Comitetului Executiv al PSD.Gabriela Firea l-a comparat pe Ludovic Orban cu Liviu Dragnea.In plus, intrebata de ce nu depune PSD motiune de cenzura avand in vedere ca Guvernul isi asuma azi raspunderea pe buget, Firea a replicat: "Cine a spus ca nu depune?".Amintim ca social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National , prilej cu care ar putea decide daca vor sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu angajarea raspunderii Guvernului pe buget.In sedinta se va discuta si posibilitatea depunerii unei motiuni de cenzura.A.G.