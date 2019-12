Firea explica de ce nu candideaza la sefia PSD

Ziare.

Firea a declarat, vineri, la Antena 3, ca si-ar dori ca la Congresul PSD sa fie o dezbatere de idei."Sa se vina cu o echipa, asa mi s-ar parea potrivit pentru acest moment, pentru ca formatiunea politica a trecut prin foarte multe incercari si are sanse mari sa se reabiliteze, mai ales prin comparatie cu erorile grave care se fac in acest moment la guvernare, dar numai prin analiza foarte atenta a tuturor deciziilor pe care urmeaza sa le ia. Daca din nou vom judeca prin prisma unor persoane si nu prin prisma unor principii, cred ca vom fi pe un drum gresit", a afirma ea.Firea a spus ca nu va candida la sefia PSD."Nu, la sefia PSD nu candidez. Nu candidez pentru ca vreau sa ma dedic in totalitate Primariei Capitalei si doua job-uri cu multa responsabilitate nu se pot face bine, corect si coerent si dinamic. Undeva ar fi un minus. A fi primar general este intr-adevar o munca, pe care o fac toti primarii din tara, raspunderea este mult mai mare pentru ca este un numar mai mare de cetateni.(...) Si cred ca este si prematur. Am alti colegi din partid care sunt mai calificati decat mine, au experienta mai multa, sunt de mai multi ani in PSD", a sustinut primarul general.Potrivit Gabrielei Firea, trebuie "sa fie cineva din garda veche impreuna cu cineva din garda noua. Sa fie si cei care au trecut prin toate etapele partidului (...) si cineva care sa vina din noua generatie de politicieni, care sa aduca un suflu nou. Sa fie si doamne, si domni".Firea a mentionat ca Paul Stanescu este persoana cea mai potrivita sa ocupe functia de secretar general al PSD.