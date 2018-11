@Gabriela Firea a demisionat din fruntea PSD Bucuresti

LIVE

Ziare.

com

Firea a anuntat ca a luat aceasta decizie pentru a protesta fata de blocarea alegerilor la aceasta organizatie timp de doi ani."Mi-am depus demisia din calitatea de presedinte interimar la PSD Bucuresti. Este o forma de protest pentru ca de doi ani de zile Liviu Dragnea a blocat alegerile aici si la alte organizatii din tara. Dragnea a blocat alegerile la aceasta organiziatie pentru a fi vulnerabila.Poate si statutul ar trebui amendat, pentru ca nicio pozitie interimara nu poate dura 2 ani. Acum imi dau seama ca a fost un plan si nu tocmai prietenos in ceea ce ma priveste sa depind permanent de domnia sa. Ma gandeam, daca domnul Dragnea ar fi depus atata energie cum a depus pentru a ma lichida pe mine, am fi avut deja la stadiul de fundatie si spitalele regionale", sustine Gabriela Firea.Intrebata de ce a venit la sedinta Comitetului Executiv National al PSD singura, neinsotita de alti colegi, Gabriela Firea a spus ca "Ne nastem singuri, murim singuri, nu ne tine nimeni de mana".Totodata, ea a criticat faptul ca anumite hotarari din CEx sunt anuntate in presa inainte sa existe o decizie oficiala."Cel mai important e sa fim oameni, iar in cazul unui partid sa fim membri si apoi sa avem functii. Stim ce se va intampla, desi sedinta nu a inceput. Nu este democrat sa se dezbata inainte informal sa in birouri, restaurante", a completat Firea.Social-democratii s-au reunit, azi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National al partidului. Pe agenda se afla remanierea guvernamentala, noi numiri pe functii in interiorul partidului, precum si eventuale sanctiuni impotriva Gabrielei Firea.Surse din PSD au declarat pentru Pro TV ca se va propune retragerea sprijinului politic pentru Gabriela Firea, care va pierde toate functiile din PSD si va ramane un simplu membru de partid.