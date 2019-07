Incident la finalul CEx. Cativa protestatari au blocat iesirea masinii lui Firea din curtea PSD (Video)

Ziare.

Manifestantii strigau lucruri precum "Dormiti bine?" sau "Puneti-va in locul parintilor".A fost nevoie de interventia unui jandarm pentru a debloca iesirea din curte."Daca aveti copii acasa? Puneti-va in locul parintilor. Dormiti bine? Va simtiti bine?", i-au strigat protestatarii Gabrielei Firea, care aveau un afis pe care scria "Voi le-ati ucis!!!".Intrebati de Mediafax, protestatarii au spus ca nu fac parte din #rezist, ci doar sunt indignati de cum au actionat autoritatile in cazul de la Caracal.Momentul poate fi vazut la minutul 24:00:De asemenea, oamenii i-au adresat cateva cuvinte si premierului, cand a sosit la CEx al PSD in jurul orei 19.00."Este in siguranta copilul dumneavoastra la Curtea de Conturi? Ce le spuneti parintilor", i-a spus unul dintre manifestanti presedintelui PSD Viorica Dancila, inainte sa intre la sedinta Comitetului Executiv al partidului.