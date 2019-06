Nicusor Dan: OUG pe Codul Administrativ urmareste intrarea in legalitate a companiilor lui Firea

Ziare.

com

"Ca forma pentru o lege asa de importanta care reglementeaza tot ce inseamna administratie publica in Romania este nepotrivit ca aceasta reglementare sa fie data prin ordonanta de urgenta. Trebuie sa avem o dezbatere in Parlament. Nu intelegem care e urgenta.Probabil continua stare de ilegalitate la cele 22 de companii municipale din Bucuresti, care, in situatia in care OUG trece si deciziile cu privire la patrimoniu pot fi luate cu majoritate simpla, pot fi introduse de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General, pot fi introduse in legalitate. Cam asta ar fi singurul motiv de urgenta", a declarat Nicusor Dan, marti, la Parlament.Deputatul a adaugat ca forma pusa in dezbatere a noului Cod Administrativ are mai multe probleme, precum delegarea de atributii a primarilor."Prima problema mare este majoritatea simpla, nu de doua treimi cu care se iau deciziile cu privire la patrimoniu, mai putin transferul de drept de proprietate. Exemple tipice sunt cele 22 de companii municipale ale doamnei primar Firea, in care a reusit sa angajeze cateva mii de angajati. Acest lucru nu e bun pentru ca duce la o instabilitate administrativa.Daca infiintezi niste companii cu majoritate simpla, in momentul in care se schimba majoritatea, alta majoritate o sa vrea sa distruga companiile, sa vina cu companii pe care ea sa le puna si nu avem o stabilitate administrativa.A doua chestiune este delegarea de atributii, primarul numai semneaza. Suntem in situatia in care primarul are cea mai mare putere, vrea sa dea un act cu potential de a fi ilegal, pune presiune pe director, directorul semneaza si primarul nu raspunde.A treia chestiune pensiile speciale. Un mic pas inapoi este in ceea ce priveste statutul functionarilor publici prin raportare la Agentia Nationala a functionarilor publici. Pentru a deveni functionari publici trebuie sa treci de filtrul Agentiei Nationale", a conchis Nicusor Dan.Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Daniel Suciu a anuntat, luni, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul nu va adopta ordonanta de urgenta pe Codul Administrativ fara un aviz al Comitetului Economic si Social.Si Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) solicita Guvernului sa nu emita OUG pentru Codul Administrativ, ci adoptarea acestuia sub forma de lege, prin Parlament. FNSA mai cere interzicerea angajarii in administatia publica a celor care beneficiaza de pensie de la stat.Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are, in transparenta decizionala, textul ordonantei de urgenta a Guvernului (OUG) privind Codul Administrativ al Romaniei.Printre prevederile textului de OUG au ramas si unele declarate neconstitutionale, precum pensiile speciale pentru alesii locali.De asemenea, potrivit sursei citate, hotararile privind administrarea patrimoniului se adopta cu majoritatea absoluta a consilierilor locali in functie.In forma proiectului de ordonanta de urgenta sunt o serie de reglementari cu privire la persoanele care au dreptul sa aiba un cabinet sau cancelarie in subordine, printre care se numara primari, viceprimari, dar si premierul, vicepremierul, ministrul sau secretarul din stat din cadrul Executivului.In noiembrie 2018, judecatorii CCR au admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Opozitiei cu privire la introducerea pensiilor speciale si articolul privind folosirea limbii minoritatilor in administratia locala sunt neconstitutionale.