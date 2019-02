Badulescu ramane viceprimarul Bucurestiului: Multumesc si colegilor din USR. Promit sa nu mai fiu rau!

Ziare.

39 de consilieri generali au participat la vot, 28 dintre voturi fiind "pentru", noua "impotriva" si doua anulate, insa, pentru ca propunerea sa treaca era nevoie de 37 de voturi "pentru".Dupa aflarea rezultatului, Firea i-a transmis lui Badulescu sa promita ca nu va mai folosi cuvinte "de la periferia vocabularului fata de doamne".Desi inainte de sedinta le transmisese colegilor sai ca, indiferent de rezultatul votului, el nu se va schimba, Badulescu a promis, totusi, ca isi va schimba comportamentul."Va multumesc. Si colegilor din USR. Va promit ca nu voi mai fi rau cu dvs. Dna primar, va multumesc pentru incredere", a spus Badulescu.Gabriela Firea a transmis apoi ca spera ca in acest moment sa se termine polemicile din Consiliul General al Municipiului Bucuresti."Revenim la ceea ce am facut noi de doi ani, la munca. Avem o mare responsabilitate fata de bucuresteni", a spus ea, adaugand ca spera ca s-a terminat vanatoarea de vrajitoare, adica atacurile la adresa sa.Inainte de vot, Firea transmisese ea este multumita de activitatea lui Badulescu, dar ca si pe ea a deranjat-o limbajul acestuia Amintim ca, in sedinta CGMB din 31 ianuarie, proiectul ce viza revocarea lui Badulescu nu a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara.