"Curtea de Apel respinge actiunea Primariei Capitalei si confirma ca firmele lui Firea au fost infiintate ilegal. USR: Trebuie desfiintate in cel mai scurt timp!"

- stire in curs de actualizare -

Ziare.

com

Curtea de Apel Bucuresti a decis inca de la finele lunii noiembrie ca, de fapt, cele 22 de companii municipale au fost infiintate ilegal de administratia Firea . Motivul: desi legea o cere, aceste companii s-au constitut fara votul a doua treimi dintre consilierii generali.La acel moment, primarul Gabriela Firea a declarat ca va recurge la cai extraordinare de atac si ca, in realitate, companiile functioneaza legal. Totul ar fi fost, spunea atunci Firea, un atac lansat al mafiei pentru ca noile companii ii oprisera accesul la banii publici.Asa cum a promis, administratia Bucurestiului a recurs la cai extraordinare de atac. Mai exact, societatea Ciclop SA - care este actionar minoritar al companiilor municipale - a cerut o revizuire a deciziei Curtii de Apel Bucuresti.Miercuri, insa, dupa cum anunta consilierul general Roxana Wring (USR), Curtea de Apel a respins solicitarea formulata de Ciclop SA, mentinand, practic, decizia initiala. Adica pe aceea potrivit carei cele 22 de companii municipale au fost infiintate ilegal.La solicitarea, biroul de presa al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) a transmis ca, pana la acest moment, insitutia nu a formulat un punct de vedere oficial privind subiectul si ca detalii suplimentare putem solicita doar in scris.Consilierul Catalin Deaconescu (PNL) sustine, insa, ca in acest moment, tot ceea ce conteaza este ca aceste companii sa fie desfiintate, iar cei circa 600 de milioane de euro cu care au fost finantate ele sa fie recuperati.