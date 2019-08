De unde urmareste Gabriela Firea protestele

Ziare.

Primarul general a postat sambata, pe Facebook, fotografii de la Politia Locala, unde sunt urmarite pe monitoare pregatirile din Piata Victoriei."Weekend plin de evenimente in Capitala! 17 la numar, sute de mii de persoane participante. Pe monitoarele Politiei Locale a Municipiului Bucuresti se observa, deja, pregatirile", a scris Firea pe pagina sa de Facebook.Conform unui document publicat de consilierul general PNL Ciprian Ciucu pe Facebook, perioada in care primarul isi deleaga atributiile lui Badulescu este 8-11 august."Pentru perioada 08.08-11.08.2019, se deleaga atributiile doamnei Gabriela Firea - primar general al municipiului Bucuresti, privind obligatia de a intreprinde orice alte masuri legale de natura a asigura caracterul pasnic si civilizat al adunarilor publice, domnului Aurelian Badulescu - viceprimar general", scris in respectivul act.In document se precizeaza ca Badulescu va fi sprijinit de Mihai Daniel Rasica, director general al Directiei Generale de Politie Locala si Control.In cazul in care si Badulescu va lipsi, atributiile respective ii revin lui Risica.Pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital.Astfel, sambata, in Piata Victoriei, in alte orase din tara, dar si in diaspora romanii ies din nou in strada pentru a arata ca nu uita ceea ce s-a intamplat pe 10 august 2018.