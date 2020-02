Firea a intentat 14 procese pe banii bucurestenilor in care cere daune morale unor rivali politici sau jurnalisti

Procese de rasunet

Niciunul dintre aceste procese nu a fost solutionat definitiv, potrivit unui raspuns al Primariei Capitalei transmis asociatiei "Evolutie in Institutie."a dezvaluit ca Gabriela Firea a deschis in ultimii 3 ani un numar impresionant de procese in care cere daune morale de zeci de mii de euro unor politicieni sau ziaristi, nemultumita de afirmatiile publice facute de acestia sau de dezvaluirile jurnalistice care o vizau.Potrivit unei analize, Gabriela Firea conduce detasat in topul alesilor care se razboiesc in instante cu presa si cu rivalii politici.Pe lista celor dati in judecata de Firea se afla fosti sau posibili candidati la Primaria Capitalei, cum ar fi: deputatul USR Nicusor Dan, deputatul PMP Robert Turcescu, europarlamentarul Cristian Busoi sau presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Ciprian Ciucu.Lista politicienilor dati in judecata de Gabriela Firea este completata de mai multi consilieri generali - Octavian Berceanu (USR), Catalin Deaconescu (PNL) si Roxana Wring (USR), dar si de deputatul liberal Gigel Stirbu.Pe 13 ianuarie, "Evolutie in Institutie" a adresat doua intrebari Primariei Capitalei, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.1. Numerele dosarelor din instanta pe care le-a intentat in calitate de primar general si prin care s-a cerut daune morale unor persoane.2. Suma totala a cheltuielilor de judecata pe care instanta a obligat Primaria sa le achite celor chemati in judecata, inclusiv in cele care nu au ramas definitive.La sfarsitul lunii ianuarie, Primaria Capitalei a anuntat ca nu poate furniza numele celor chemati in judecata, intrucat informatiile contin date cu caracter personal.In niciunul dintre aceste dosare institutia noastra nu a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata. Mentionam ca obligatia de a plati cheltuieli de judecata se naste doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive," a comunicat Primaria Capitalei.Asociatia "Evolutie in Institutie" sustine ca raspunsul Primariei Capitalei este incomplet, iar din acest motiv urmeaza sa dea institutia in judecata pentru a o forta sa ofere informatii de interes public cetatenilor."Din experienta noastra, in momentul in care soliciti daune morale, taxa de timbru creste exponential cu suma solicitata.Conform legii, daca pretinzi daune de peste 250.000 lei, taxa de timbru este de 6.105 lei la care se adauga 1% din ceea ce depaseste suma de 250.000 lei," explica asociatia pe pagina Facebook.Banii sunt ai Primariei Capitalei, ai cetatenilor, Firea chemand in instanta in calitate de primar general al Capitalei", se intreaba retoric reprezentantii ONG-ului.