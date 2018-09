Firea: Carmen Dan are o problema cu mine, poarta vinovatia pentru violentele din 10 august. Am o relatie tensionata cu Dragnea

Firea: Nu vreau sa-mi fie rusine sa merg in Europa

Firea a declarat ca i-a cerut demisia lui Carmen Dan dupa ce comisarul european Corina Cretu a informat-o ca statele europene dezaproba reprimarea violenta a protestatarilor de la mitingul de pe 10 august din Piata Victoriei. Totodata, edilul Bucurestiului a spus despre sefa MAI ca "poarta vinovatia" pentru evenimentele petrecute la protest."Am subliniat ca ceea ce s-a intamplat pe 10 august poarta vinovatia persoanei care conduce Ministerul de Interne, pasand responsabilitatea, salvand imaginea dlui presedinte Dragnea si incriminandu-ma pe mine", a precizat primarul Capitalei.Firea a mai spus ca ministrul Carmen Dan a demonstrat la CEx ca are ceva personal cu ea si cu prefectul Speranta Cliseru si se astepta ca Livu Dragnea sa o retraga de la conducerea MAI, de vreme ce liderul PSD a propus-o.In context, Firea a mentionat ca situatia de astazi demonstreaza ca "persoane atat de apropiate de domnul presedinte (Liviu Dragnea - n.red.) nu ar trebui sa ajunga la conducerea ministerelor". In plus, primarul a spus ca nu stie daca Liviu Dragnea se afla in spatele reprimarii violente a protestului de pe 10 august, dar stie ca de obicei Carmen Dan se consulta cu liderul PSD inainte sa ia decizii."Am spus ca nu era nevoie sa se ajunga la acele gaze. (...) A venit (Carmen Dan- n.red.) cu mesaje printate de pe WhatsApp, mesaje, xeroxuri, discutii personale intre dna prefect si un domn din Ministerul de Interne. Am spus ca nu este normal sa discutam astfel de lucruri. A jignit-o pe dna prefect, a continuat tot sirul de acuzatii indirecte facute pana acum. A venit foarte pregatita. Am sperat ca dl presedinte o va retrage, salvand prestigiul tarii si al acestui Guvern. Oamenii foarte profesionisti nu trebuie sa fie tratati in acest fel", a continuat atacul lui Firea la adresa lui Carmen Dan."A ramas ca se va lamuri astazi daca o va retrage sau nu. (...) Votul de astazi a fost unul democratic, in acest moment asa se considera ca dna ministru a actionat corespunzator. Cred ca mai tarziu tot mi se va da pana la urma dreptate. Nu am facut apel la colegii mei din CEx, eu am aparat niste principii, prestigiul tarii noastre, perceptia tarii noastre in strainatate. Am si copii, sunt si mama, nu vreau sa-mi fie rusine sa merg in Europa, sa ies pe strada. Consider ca putem corecta ce s-a gresit. De ce sa fim solidari in ceva incorect? Nu e normal sa fim solidari in ceva incorect pentru ca se spune ca, daca votam altfel, dam munitie Opozitiei.Prin toata activitatea mea, eu sa dau munitie Opozitiei? Cate persoane au fost atat de inconstiente ca mine sa se lupte cu Traian Basescu? Mi s-a parut incorect si necolegial ca mi s-au pus in carca astfel de lucruri, pe principiul ca daca nu esti cu noi, esti impotriva noastra", a mai declarat Gabriela Firea.Aceasta mai da vina pe "erorile de coordonare si de comunicare" ale lui Carmen Dan. "Domnia sa se consulta cu dl presedinte. Suntem intr-un impas", a mai spus primarul Capitalei, adaugand ca are o "relatie tensionata" cu Liviu Dragnea.Firea a mai spus ca, initial, Carmen Dan a sustinut ca era in concediu la momentul protestului de pe 10 august, reprimat violent de Jandarmerie, dar ulterior a spus ca a coordonat actiunea. In plus, Firea a spus ca niciodata in ultimii 30 de ani un ministrul de Interne nu s-a spalat pe maini de responsabilitate, dand vina pe un anonim functionar, cum e un prefect."Raman membru PSD, presedinte la PSD Ilfov, presedinte la PSD Bucuresti si primar general. Nu este usor ca in orasul pe care il coordonezi adminsitrativ sa se intample lupte de strada. Are o problema personala cu mine si cu doamna prefect. In toate aparitiile publice a tinut sa sublinieze ca prefectul a orchestrat interventia jandarmilor", a adaugat Firea.Edilul a mai spus ca Sperantei Cliseru i s-a inscenat episodul in care a fost filmata la o tereasa din Capitala, zilele trecute "Daca Dumnezeu ne va da libertate si liniste, se va dovedi ca am dreptate", a mai spus Gabriela Firea.