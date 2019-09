Firea spune ca Primaria ar putea "intra pe bursa", daca nu se intelege cu ELCEN! Ce inseamna si de ce e imposibil

Cum functioneaza sistemul de termoficare si de ce energia termica nu se cumpara decat de pe plan local

RADET spera, de fapt, sa stimuleze infiintarea de CET-uri private in Capitala

Ziare.

com

Miercuri, administratia Firea a organizat o conferinta de presa pentru a prezenta starea sistemului de termoficare din Capitala (ajuns la un pas de colaps din cauza lipsei de investii de dupa Revolutie).In context, Gabriela Firea a sustinut ca - sub administrarea sa - Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) investeste constant si consistent in termoficare., a precizat Gabriela Firea.In context, edilul-sef a mai spus ca - daca nu se va ajunge la o mai buna cooperare cu ELCEN, cu care administratia locala are divergente majore - atunci administratia ar puteasi ar putea cumpara energia termica de la alti furnizori., a mai precizat Gabriela Firea.Din pacate - din intelegera noastra - ceea ce spune primarul Capitalei nu e doar, ci e chiar imposibil (daca l-a cumpararea energiei termice de pe bursa s-a referit!).Ce-i drept, ELCEN produce si energie electrica. Iar pe aceasta, intr-adevar, PMB o poate gasi si pe bursa. Dar nu despe energia electrica era vorba aici!CET-urile (administrate de ELCEN produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.In aceste conditii, ce si-ar putea cumpara PMB, in conditiile in care conductele cu apa fierbinte pleaca de la CET-urile administrate ELCEN si ajung in punctele termice? Cine altcineva, in afara ELCEN si cu ajutorul carei infrastructuri ar putea livra apa fierbinte? Sunt lucruri pe care n-am reusit sa intelegem, asa ca n-am putea spune clar ce la ce s-a referit primarul Capitalei, cand a facut declaratiile.Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a explicat ulterior pentruca exista o optiune pentru ca incalzirea Bucurestiului sa nu mai depinda de ELCEN. Dar punerea ei in practica e ipotetica inca si oricum nu se poate concretiza peste noapte.Potrivit lui Alexandru Burghiu, CET-urile private ar trebui sa existe pentru ca ar reprezenta o asigurare pentru confortul bucurestenilor., a explicat pentruadministratorul special al RADET, Alexandru Burghiu.Vor avea sau nu privatii suficienta incredere in administratie incat sa investeascu sume uriase in contructia de CET-uri? Ramane sa vedem, in urmatorii ani.Momentan, sistemul de termoficare - reparat doar in mica masura si aflat intr-o situatie juridica incerta - trebuie sa treaca de iarna care vine, ara sa mai lase in frig mii si mii de bucuresteni...