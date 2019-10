Firea sustine in continuare ca terenul pe care Asociatia "Daruieste Viata" construieste spitalul apartine Primariei Capitalei

Ziare.

Gabriela Firea a declarat, miercuri, la Digi 24, ca terenul pe care se construieste un spital in Bucuresti de catre asociatia "Daruieste Viata" este proprietatea Primariei, fiind trecut din proprietatea statului, printr-o hotarare de guvern, adoptata de Guvernul Nastase.Firea a precizat ca doreste ca acest lucru sa fie recunoscut de catre Asociatia care ridica spitalul, care ar trebui sa nu mai promoveze ideea ca se face un spital din fonduri exclusiv private."Am spus ca este normal ca adevarul sa iasa la iveala si sa se stie ca si Primaria Capitalei are o contributie la realizarea acestui proiect. Daca acest adevar ustura atat de tare, mergem in instanta", a declarat Firea.Intrebata daca este de acord cu postarea pe care a distribuit-o - si care are un limbaj vulgar care jigneste persoanele care au donat pentru acea investitie, Firea a spus: "Am fost de acord nu neaparat cu acele cuvinte, ci cu fondul problemei. Si anume ca opinia publica este manipulata, este mintita prin omisiune, spunandu-se ca se construieste o cladire langa un spital exclusiv din fonduri private, lucru laudabil, si nu am jignit niciodata donatorii.(...) Daca vreti sa faceti analiza pe text a tuturor postarilor pe Facebook, va invit sa incepem cu cele care imi sunt mie adresate si cuvintele care se refera la persoana mea, atat publica, cat si privata, de catre acesti influenceri care sustin ca numai acest ONG, singurul din Romania care face lucruri minunate. Repet, face lucruri minunate si in acest sens am invitat acest ONG vineri la Primaria Capitalei, sa ne spuna in ce sens putem contribui la dinamizarea acestui proiect, iar el sa fie fezabil".Primarul general a mai adaugat: "Nu numai ca nu am blocat acest proiect, l-am sustinut in ultimii doi ani de zile".Firea sustine ca nimeni nu a pus piedici proiectului, iar terenul a fost acordat "fara tam-tam".