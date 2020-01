Fostul prefect al Capitalei, apropiat al familiei Pandele, contesta in instanta decizia lui Orban de a-l elibera din functie

A fost si prefect al judetului Ilfov

Procesul a fost deschis pe 24 decembrie 2019, iar instanta inca nu a stabilit primul termen de judecata, potrivit portalului instantelor. Concret, Cristian Marius Ghincea cere suspendarea provizorie a executarii a HG-ului 880 din 10 decembrie 2019. Prin aceasta hotarare, Orban a decis incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti.Citeste pe site-ul Guvernului nota de fundamentare a HG-ului 880/10 decembrie 2019. Pe 10 decembrie, Guvernul a eliberat din functie, un numar de 28 de prefecti si 11 subprefecti.Cristian Marius Ghincea a fost numit in functia de prefect de Viorica Dancila la sfarsitul lunii iulie 2019."Aveti in fata un om care stie sa isi asume deciziile legale, considerandu-ma un profesionist si aceasta chiar daca in ultima perioada s-a instalat in randul functionarilor publici frica de a-si asuma responsabilitati. (...) Nu sunt atins de aceasta tema. Faptul ca am avut curajul de a actiona o spune si cariera mea de pana acum. Sunt adeptul ideii ca faptele vorbesc de la sine si acest lucru se va observa pe parcursul activitatii pe care o voi desfasura in cadrul institutiei prefectului municipiului Bucuresti", declara Ghincea, la instalarea in functia de prefect.Anterior, Marius Cristian Ghincea ocupase functia de director general in Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de avere are domiciliul in Voluntari, Ilfov. Sotia, Alexandra Ghincea, este consilier in cadrul Primariei Voluntari, condusa de Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea, scria G4Media.ro. Mass-media a dezvaluit ca Ghincea ar fi un apropiat al familiei Pandele. El a mai ocupat functia de prefect de Ilfov din mai 2017 pana in martie 2019, cand Guvernul a hotarat incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei.A fost momentul in care Firea l-ar fi "recuperat", numindu-l director general in Primaria Capitalei, scria portalul Euractiv.