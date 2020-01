Gabriela Firea, campioana proceselor intentate jurnalistilor si rivalilor politici. Unele cazuri sunt pe banii bucurestenilor

Sursa: Facebook/ Roxana Wring

Cu cine se judeca

Un artificiu juridic

Acesta este contextul in care Ziare.com a inventariat cele mai importante procese in care primarul Capitalei cere daune morale. Daca apasati pe numarul de dosar al procesului veti fi redirectionat catre portalul instantelor, pentru a vedea stadiul cazului.

Nemultumita de articolele de presa

Proces pierdut cu jurnalistii

A dat in judecata un contestatar

4 dintr-o lovitura

Stirbu: Sa nu trimita avocatii Primariei

Cererea, anulata

Wring: Taxa de timbru, platita din bani publici

A renuntat la procesul cu Jucan

Articolul care a dus la proces

A renuntat si la procesul cu Rifai

La judecata cu bloggerul

De ce a pierdut procesul Ametcea

Surpriza din procesul cu Turcescu

Motivarea judecatorilor

La judecata cu Busoi si Agerpres

A castigat daune morale de 1 leu

A renuntat la procesul cu Ciucu

Un detaliu asupra caruia a atras atentia fostul presedinte USR Bucuresti, Roxana Wring, dupa ce a castigat un proces intentat de edilul Capitalei, este ca. Motivul: Gabriela Firea intenteaza procesele in calitate de primar al Muncipiului Bucuresti.", declara la acel moment Roxana Wring.Fostul presedinte al USR Bucuresti solicita si ca aceste cheltuieli ale adminstratiei locale sa fie verificate de Curtea de Conturi."Ma bucur ca instanta i-a mai dat o lectie.De fapt inteleg. Pentru ca tot n-a priceput ca Bucurestiul nu este mosia ei!," declara Wring.Pe lista celor dati in judecata de Firea se afla fosti sau posibili candidati la Primaria Capitalei, cum ar fi: deputatul USR Nicusor Dan, deputatul PMP Robert Turcescu, europarlamentarul Cristian Busoi sau presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Ciprian Ciucu.Lista politicienilor dati in judecata de Gabriela Firea este completata cu mai multi consilieri generali - Octavian Berceanu (USR), Catalin Deaconescu (PNL) si Roxana Wring (USR) si de deputatul liberal Gigel Stirbu.In cele mai multe procese, Firea cere daune morale de 100.000 de euro. Gigel Stirbu chiar se amuza pe acest detaliu: "".Printre jurnalistii cunoscuti chemati la judecata de Gabriela Firea sunt Catalin Tolontan (Gazeta Sporturilor), Denise Rifai (Realitatea TV) si Floriana Jucan (QMagazine). La primul termen de judecata, primarul a renuntat la procesele intentate Florianei Jucan si Denisei Rifai.Gabriela Firea a castigat daune morale in doar doua procese, cu bloggerul Cetin Ametcea (20.000 de lei) si cu europarlamentarul Cristian Busoi si agentia Agerpres (1 leu), dar deciziile nu sunt definitive.In procesul intentat lui Robert Turcescu, judecatorii au respins cererea Gabrielei Firea, si au atras atentia asupra artificiului juridic folosit de aceasta, atunci cand intenteaza procesele in calitate de primar.", motiveaza judecatorii.Trebuie spus ca pe lista proceselor enumerate nu apare cazul, in care iubita liderului PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan cer daune de 500.000 de euro jurnalistilor de la Times New Roman.Cel mai recent proces este dosarul, deschis la Tribunalul Bucuresti pe 8 noiembrie 2019. Obiectul procesului: actiune in raspundere delictuala. Gabriela Firea, in calitate de primar general al municipiului Bucuresti, ii cheama in judecata pe mai multi jurnalisti si sefi ai ziarului Libertatea: Oana Costea, Mirela Neag, Catalin Tolontan si Razvan Lutac.Supararea edilului este legata de mai multe articole publicate de "Libertatea" privind achizitia a 100 de tramvaie.", dezvaluia publicatia, in articolul " Firea secretizeaza achizitia publica de 180 de milioane de euro pentru tramvaie pe care au castigat-o turcii de la Durmazlar! ".Reactia primarului a venit dupa 24 de ore de la publicarea articolului. "Dragi prieteni, mai sunt 3 zile pana la alegerile prezidentiale. Din nefericire, sunt introduse in aceasta batalie politica pentru Cotroceni subiecte false si care oricum nu au legatura cu activitatea prezidentiala.Dupa ce a incercat fara succes un mare tun de presa cu informatii false despre spitale, pentru care va raspunde in fata justitiei,", si-a manifestat nemultumirea Firea.Nu este singurul proces pe care primarul l-a intentat jurnalistilor de la Libertatea. In dosarulprimarul si sotul sau, Florentin Pandele, i-au chemat in judecata pe mai multi jurnalisti si sefi din trustul Ringer, care editeaza cotidianul: Catalin Lupasteanu, Robert Tatarus si Mihnea Vasiliu.Era vorba de o investigatie publicata in Libertatea in august 2018, intitulata " Casa de interventii - Inculpati interceptati de DNA cand povestesc interventiile Firea & Pandele ".Firea si Pandele au fost prezentati pe prima pagina drept personajele malefice din serialul Netflix "House of Cards".Intr-un comunicat de presa al Primariei Capitalei se arata ca: "Publicarea articolului si a celor doua portrete sub denumirea de Casa de Interventii' cu analogie la serialul tv House of Cards a fost facuta cu rea credinta si pentru a induce ideea ca cei doi reclamanti, din functiile pe care le ocupa, folosesc mijloace oculte (santaj) pentru a-si cladi cariera politica si pentru a asigura numirea anumitor persoane in functii publice".Dosarul a fost deschis pe 9 august 2018 la Tribunalul Bucuresti. Pe 22 mai, judecatorii au respins actiunea ca neintemeiata. Decizia nu este definitiva.", se arata in minuta Tribunalului.In dosarul, Gabriela Firea, in calitate de primar general al municipiului Bucuresti, o cheama in judecata pe Irina Zamfir, membru al unui ONG, care urmareste activitatea adminstratiei locale, inclusiv a Primariei Capitalei si Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Irina Zamfir a participat la mai multe sedinte ale CGMB, a organizat mai multe actiuni publice impotriva deciziilor luate de edil si critica pe retelele sociale activtatea Gabrielei Firea.Procesul a fost deschis pe 4 septembrie 2019, dar instanta nu a stabilit primul termen de judecata, potrivit portalului instantelor.La mijlocul lunii iulie 2019, Gabriela Firea incepe o adevarata campanie in instanta impotriva rivalilor politici. In calitate de primar general al Capitalei, ea deschide patru procese la Tribunalul Bucuresti avand ca obiect "actiune in raspundere delictuala".In esenta, edilul cere daune morale de cate 100.000 de euro, pentru ma multe afirmatii sau postari pe retele sociale. De exemplu, consilerii generali Octavian Berceanu (USR) si Catalin Deaconescu (PNL) atrageau atentia pe Facebook ca Firea pregateste "un tun imobiliar", in cazul unui imobil care urma ajunga in patrimonul Societatii de Transport Bucuresti, printr-un aport in natura la capitalul social.Pe de alta parte, deputatul liberal Gigel Stirbu a facut mai multe declaratii pe tema autobuzelor cumparate in Bucuresti.In dosarul, deschis pe 16 iulie 2019, il da in judecata pe consilierul general Octavian Berceanu (USR). Pe 24 octombrie 2019, judecatorii anuleaza cererea de chemare in judecata, dar decizia este cu drept de reexaminare, potrivit portalului instantelor.In dosarul, deschis pe 16 iulie 2019, Firea il da in judecata pe consilierul general Catalin Deaconescu (PNL). Procesul are primul termen de judecata pe 28 ianuarie, potrivit portalului instantelor.In dosarul, deschis pe 17 iulie 2019, este dat in judecata deputatul Nicusor Dan (USR), fost candidat pentru functia de primar general al Bucurestiului la alegerile din iunie 2012 si alegerile locale din 2016. Procesul are primul termen de judecata pe 28 ianuarie 2020, potrivit portalului instantelor.In dosarul, deschis pe 23 iulie 2019, Firea il da in judecata pe deputatul liberal Gigel Stirbu. Procesul are primul termen de judecata pe 28 ianuarie 2020, potrivit portalului instantelor.", a scris Stirbu, pe Facebook, cand a aflat ca a fost chemat in judecata.Deputatul afirma ca isi doreste ca Firea sa participe la acest proces de judecata si "".Dosarula fost deschis de Gabriela Firea pe 10 mai 2019 impotriva lui Nicusor Dan la Sectia a V-a Civila de la Tribunalul Bucuresti, proces intentat tot in calitate de primar general. Un proces finalizat rapid, primul si singurul termen de judecata a fost pe 12 iulie 2019, cand instanta a anulat cererea de chemare in judecata.Deciza este cu drept de reexaminare, potrivit portalului instantelor.Nicusor Dan a reactionat imediat dupa anuntul sentintei: Ce dovada mai mare de incompetenta decat sa inaintezi un dosar in instanta, pe care sa il anunti public si pentru care sa nu fii in stare sa platesti taxa de timbru?Motivul deschiderii acestui proces a fost explicat de Gabriela Firea in mai 2019, atunci cand l-a dat in judecata pe Nicusor Dan, dar si pe fostul consilier general Roxana Wring (). Edilul le solicita celor doi fosti lideri USR daune morale de 100.000 de euro.", transmitea PMB intr-un comunicat remis Ziare.com.Cazula fost deschis de Gabriela Firea pe 23 aprile 2019, la Tribunalul Bucuresti, proces intentat tot in calitate de primar general. Firea o chema in judecata pe fostul presedinte USR Bucuresti, Roxana Wring, pentru mai multe declaratii facute de aceasta despre unele decizii luate de edil.Judecatorii au respins pe cererea ca nefondata, in 22 noiembrie 2019, dar decizia nu este definitiva, potrivit portalului instantelor.Dupa cum am aratat, sentinta a fost salutata de Roxana Wring, care a atras atentia ca taxa de timbru a fost platita din bani publici."Instanta i-a respins cererea ca fiind nefondata, iar 8.300 de lei, taxa de timbru platita din bani publici, s-au risipit degeaba, pe onoareaa unui primar cu orgoliu mare si reusite mici.Asadar, nu eu ii stric imaginea, ci deciziile proaste pe care le ia sistematic in calitate de primar.", a scris, pe Facebook, Roxana Wring.Procesula fost deschis de Gabriela Firea si de sotul acesteia, primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, in septembrie 2018. Ce doi chemau la bara firma Babilon Press SRL, care editeaza revista QMagazine, pe managerul general al publicatiei, Floriana Jucan, si pe jurnalista Nora Noapte.O publicatie care sub conducerea Florianei Jucan s-a remarcat prin mai multe articole favorabile guvernelor impuse de Liviu Dragnea si programului de guvernare promovat de fostul lider PSD.In mod ciudat, sotii Pandele renunta la litigiu la primul termen de judecata, pe 27 februarie 2019, si sunt de acord sa achite chiar onorariul avocatului Babilon Press SRL.Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti", se arata in minuta instantei.Nemultumirea sotilor Pandele s-a tras de la un articol semnat de Nora Noapte, publicat pe 6 septembrie 2018: " Clanul Pandele gazeaza PSD. Dragnea nu cedeaza... Marea Neagra ." In articol se faceau mai multe legaturi intre declaratiile Gabriele Firea si luptele la varful PSD, in contextul in care primarul Capitalei incepuse sa critice public directia in care a luat-o partidul sub conducerea lui Liviu Dragnea."Agitatia dnei Gabriela Firea-Pandele masoara rezistenta lui Liviu Dragnea la presiunile pentru modificarea acestei legi in defavoarea Romaniei. Sursesustin ca Dragnea, convins ca orice compromis ii compromite de fapt supravietuirea pe termen lung, este hotarat sa nu cedeze. In ciuda atacurilor concertate din ultima vreme si a vizitelor ambasadorului Klemm sau a reprezentantilor OMV (ieri) si Exxon (azi), Dragnea nu vrea sa modifice Legea off shore in sensul dorit de straini. Este decizia care il poate pastra in istorie sau il poate scoate din ea....Unii vorbesc despre veleitatile prezidentiale ale dnei Firea-Pandele. DupaBucurestilor,Romaniei! De ce nu? Daca tot a adunat cele mai multe voturi dupa Presedintele Iohannis, dupa cum tot insista sa ne aminteasca anumiti corifei ai media, de ce nu ar ravni la numarul cel mai mare pur si simplu? ", scria Nora Noapte.Similar, in dosarul, Gabriela Firea a chemat-o in judecata pe realizatoarea TV Denise Rifai. Procesul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti pe 16 octombrie 2018, dar la primul termen de judecata primarul Capitalei a renuntat la actiune.Potrivit cererii de chemare in judecata, Firea solicitase daune morale de 100.000 de euro, in acest caz si a sustinut ca Denise Rifai ar fi defaimat-o in emisiunile din 13 iunie si 14 iunie 2018."Politica dusa, insa, de aceasta emisiune este clar una de defaimare, fara nicio intentie de informare obiectiva a cititorilor. Doamna Denise Rifai incalca grav codul deontologic al meseriei de jurnalist si de moderator in cazul de fata", sustinea edilul.Nici Rifai nu s-a lasat mai prejos: "".In final, edilul si-a retras cererea de chemare in judecata pe 14 mai 2019, asa cum am aratat.Inedit, in dosarul, Gabriela Firea l-a chemat in judecata pe bloggerul Cetin Ametcea, care pe blogul sau a avut mai multe postari despre primarul Capitalei, incepand cu anul 2016. Procesul a fost deschis pe 10 septembrie 2018 la Tribunalul Bucuresti.Prima decizie a venit pe 25 februarie 2019: "Obliga paratul () la postarea pe site-ul www.cetin.ro, apartinand paratului, a dispozitivului prezentei hotarari, dupa ramanerea definitiva a acesteia. Obliga paratul la plata sumei de 1.350 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care suma de 160 lei cu titlu de taxa judiciara de timbru (proportional cu capetele de cerere admise) si suma de 1.190 lei, onorariu avocat.Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmand a se depune la Tribunalul Bucuresti, sub sanctiunea nulitatii".Cetin Ametcea a contestat decizia, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel Bucuresti. Urmatorul termen este stabilit pe 6 ianuarie 2020. Potrivit motivarii Tribunalului Bucuresti, judecatorii au aratat ca articolele bloggerului au aparut pe fondul unor subiecte de larg interes, cel putin la nivelul Municipiului Bucuresti, respectiv alegeri, masuri luate de Primarie ca urmare a unor conditii meteo, aglomeratia din trafic, pretul parcarilor in capitala."Fiind de notorietate calitatea de persoana publica a reclamantei, care era si fusese si anterior in mod activ implicata in viata sociala si politica, este evident faptul ca in ceea ce o priveste este acceptata o doza rezonabila de exagerare", explica magstratii.Totusi, bloggerul a folosit expresii care au lezat imaginea Gabrielei Firea, arata instanta."Astfel, Tribunalul arata ca prin expresiile folosite se aduce atingere vietii private a reclamantei, inclusiv in ceea ce priveste calitatea acesteia de mama si sotie. Folosirea unor expresii precum, nu se justifica nici prin calitatea reclamantei de primar al Muncipiului Bucuresti si nici prin mesajul public care se doreste a fi transmis prin intermediul articolelor respective; acestea vizeaza strict sfera vietii de familie, respectiv calitatea reclamantei de mama si de femeie care a dat nastere unor copii., iar dreptul la libera opinie si exprimare, ca orice alt drept, trebuie exercitat in limitele sale firesti, neputand prejudicia drepturile si interesele legitime ale altor persoane (cauza Lingens vs. Austria, CEDO)", motiveaza Tribunalul Bucuresti.In dosarulde la Tribunalul Bucuresti, Gabriela Firea ii cerea deputatulu PMP, Robert Turcescu daune morale de 100.000 de euro, dupa ce intr-o emisune la B1 TV a facut mai multe declaratii legate de activitatea edilului si fata de Primaria Bucuresti.Cazul a fost deschis pe 28 mai 2018, iar prima decizie a venit in noiembrie 2018. Judecatorii au respins cererea Gabrielei Firea, dupa ce au admis o exceptie ridcata de avocatul deputatului PMP, a anulat cererea de chemare in judecata si a obligat-o la plata cheltuiellor de judecata.. Obliga reclamantul sa plateasca paratului suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare", se arata in minuta instantei.Dupa ce a analizat legisliata in vigoare, Tribunalul Bucuresti a explicat ca cererea a fost formulata de Gabriela Firea in nume personal, nu in calitate de reprezentant legal al Municipiului Bucuresti."Primarul este o autoritate executiva care indeplineste atributiile prevazute de lege, printre care si aceea de a reprezenta in justitie unitatea administrativ-teritoriala, insa numai unitatea administrativ-teritoriale este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina, primarul neputand fi, in nume personal, astfel cum se prevede expres la art. 21 alin. 21din Legea nr. 215/2001 (), titular de drepturi si obligatii in plan procesual, ci putand sta in judecata exclusiv in calitate de reprezentant legal.In cauza,Retinand ca in conditiile art. 56 alin. 3 teza a II-a Cod procedura civila actele de procedura indeplinite de cel care nu are capacitate de folosinta sunt lovite de nulitate absoluta, tribunalul va admite exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primarului General al Municipiului Bucuresti si,", motiveaza judecatorii.In dosarul, Gabriela Firea le cere liberalului Cristian Busoi si agentiei de presa Agerpres sa-i plateasca daune morale de 1 leu, iar hotararea judecatoreasca sa fie publicata pe site-ul agentiei.Busoi facuse mai multe declaratii cu privire la promovarea intr-o viitoare sedinta a CGMB a unui proiect de hotarare prin care sa se aprobe un nou regulament privind activitatea de taximetrie in Bucuresti."Nu exista nici un motiv real al interzicerii Uber si Taxify (...) Singurul motiv real al deciziei primarului este un lobby puternic, multi bani si beneficii castigate de un grup de interese apropiat primarului general", afirma actualul europarlamentar , pe 5 decembrie 2017.Prmarul Capitalei a reactionat imediat."Domnul Busoi va trebui sa produca dovezi ale apropierii mele de vreun grup de interese, in caz contrar urmand sa suporte rigorile legii. Inteleg, pana la un punct, adversitatea politica si nevoia organica a domniei sale de a ma ataca pentru a se valida in functia pe care o detine, dar nu pot accepta la nesfarsit ca astfel de alegatii, iresponsabile si agramate, sa fie lansate in spatiul public fara consecinte", declara Firea.Procesul a fost deschis pe 20 decembrie 2017 la Judecatoria Sectorului 1. In prima instanta, magistratii au respins solicitarea Gabriele Firea. Primarul a contestat decizia, iar Tribunalul i-a dat dreptate.", se arata in minuta instantei, potrivit portalului instantelor Intregul caz urmeaza sa ajunga pe masa judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti care vor da o decizie definitiva.In dosarul, Gabriela Firea cerea fostului consilier general Ciprian Ciucu (PNL) daune de 600.000 de lei si publicarea hotararii ce se va pronunta intr-un ziar de larga circulatie si sa o difuzeze pe posturile publice de televiziune TVR1 si TVR HD.Procesul a fost deschis pe 19 august 2016, la scurt timp dupa ce Firea a fost aleasa primar general, 23 iunie 2016. Ciprian Ciucu s-a remarcat printr-o critica constanta a activitatii Gabrielei Firea.Fost membru al societatii civile, Ciucu a cochetat in 2016 cu candidatura la Primaria Capitale, fiind sprijinit de partidul M 10, infiintat de Monica Macovei. Ulterior a fost cooptat de liberalul Catalin Predoiu, care a candidat in 2016 la Primaria Capitalei, pe lista consilierilor generali PNL.Pe 24 februarie 2017, la primul termen al procesului, Firea a renuntat la procesul cu Ciucu."Vestea am aflat-o in sala de judecata, cand eram pregatit sa ma apar, avocatul acestora venind cu hartii semnate de cei doi. Nu am discutat cu ei, nu stiu de ce s-au razgandit, nu am am ajuns si nu voi ajunge la nicio intelegere, pentru ca nu avem nimic, dar nimic in comun. Avem viziuni total diferite cu privire la ceea ce trebuie sa se intample in Bucuresti," scria Ciucu, la acel moment, pe Facebook.