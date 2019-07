Gabriela Firea explica de ce nu a mers la sarbatoarea Simonei Halep: Sustine ca Romania e o tara anormala

Ziare.

Dupa ce a fost huiduita copios la evenimentul organizat dupa Roland Garros 2018, Firea nu a mai luat in calcul posibilitatea de a aparea din nou in fata romanilor alaturi de Simona Halep Ea spune ca a fost invitata de Ion Tiriac sa participe, insa a refuzat pe motiv ca Romania ar fi o tara anormala si ca oamenii nu ii respecta pozitia."Am fost sunata de domnul Tiriac de ziua mea, spre seara, dupa un eveniment istoric. M-a rugat sa ma implic si sa organizez aceasta primire a Simonei Halep. Domnul Tiriac poate confirma, m-a sunat si mi-a spus 'Intrati cu mine', pentru ca eu, peste tot unde am fost in lume, oficialitatea care era acolo, primarul, intra, oferea si pleca.I-am spus domnului Tiriac. Eu nu am fraudat aceasta pozitie", a afirmat Firea la Marius Tuca Show.Anul trecut, Firea a intrat pe scena alaturi de Simona Halep, a tinut un scurt discurs, pe care a fost nevoita sa-l intrerupa dupa ce fanii au huiduit-o copios.In absenta Gabrielei Firea, maestru de ceremonii la evenimentul organizat in aceasta saptamana a fost Ion Tiriac, iar publicul a avut o atitudine exemplara.Peste 20 de mii de romani au fost prezenti pe National Arena si au sarbatorit alaturi de Simona succesul de la Wimbledon 2019.C.S.