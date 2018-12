Nicio zi fara defectiuni la noile autobuze din Capitala. Seful sindicalistilor, catre Firea: Sa va dati demisia! (Video)

Demisia

Un sofer de pe linia 302 s-a chinuit duminica minute in sir sa inchida usa cabinei sale ca sa plece din statie. Cand in sfarsit s-a inchis, usa nu mai voia sa se deschida. Blocat inauntru, soferul a pornit la drum, potrivit unei inregistrari publicata de Digi 24.In acest timp, un alt autobuz nou stationa cu avariile puse la Universitate, sensul catre Piata Rosetti.Valer Ciobanescu, presedintele Sindicatului Soferilor din STB, i-a cerut demisia Gabrielei Firea. Sindicalistul sustine ca in acest caz este vorba de cea mai proasta achizitie facuta vreodata "de vreun primar, pot spune din orasele tarii"."Autobuzele turcesti sunt un dezastru. Nici nu au iesit bine pe traseu azi dimineata, ca au si inceput sa se retraga cu probleme tehnice! Soferii au purtat uniforme, costume noi dar nu au caldura in cabine! Unul dintre ei mi-a aratat ca avea fix 6 grade C in cabina. Era inghetat bocna in costumul cel nou!", a scris Ciobanescu.Problemele de duminica se adauga celor inregistrate sambata, prima zi cand noile autobuze s-au aflat pe traseu. Sambata, jurnalistul Vitalie Cojocari a publicat fotografii cu unul dntre aceste autobuze, care era oprit pe marginea strazii si urma sa fie tractat catre unul dintre depozite."Sunt probleme mari la noile autobuze turcoaz, marca Otokar, produse in Turcia si care au iesit pe traseu prima data, astazi, pe 1 decembrie, din cele 30 de autobuze, 9-10 sunt cu defecte majore, spun sursele mele", a scris jurnalistul.STB a reactionat sambata si a mentionat ca a fost inregistrat un singur incident, remediat pe loc: la unul dintre autobuze s-a ars siguranta generala, dar a fost inlocuita, iar autobuzul a plecat din nou pe traseu, prin propulsie proprie."Au fost semnalate si diferente de temperatura inregistrate in habitaclul soferilor sau in salonul calatorilor, insa STB precizeaza ca acest lucru s-a intamplat din cauza setarilor realizate, cauza probabila fiind faptul ca soferii nu sunt inca familiarizati cu noile autobuze", a precizat STB.Otokar a avut o reactie similara cu STB si a explicat ca informatiile privind presupusele probleme de natura tehnica ale autobuzelor sunt tendentioase si nu au suport real."Intr-adevar, a fost inregistrat un singur incident, la un autobuz, la care s-a ars siguranta generala, dar care a fost inlocuita, iar autobuzul a plecat, din nou, prin propulsie proprie. Astfel de situatii izolate pot aparea la inceputul raporturilor contractuale si nu pot conduce la extrapolari defaimatoare la adresa Otokar, un jucator important si serios pe piata autobuzelor.In ceea ce priveste pretinsa temperatura scazuta din habitaclul soferilor, precizam ca toate autobuzele sunt perfect functionale, nefiind inregistrate probleme la instalatia de incalzire. Otokar nu este raspunzatoare de eventuala folosire eronata de catre soferi a functiilor autobuzelor noastre", a spus compania.