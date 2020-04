Nicusor Dan anunta ca Firea vrea sa demoleze o baza sportiva pentru a face loc unui hipermarket

Ziare.

com

Conform unui comunicat de presa transmis de Nicusor Dan, acest proiect ar incalca Legea sportului 60/2000."Primarul Capitalei propune in sedinta Consiliului General de joi 30 aprilie un PUZ ilegal care transforma fosta baza sportiva Girueta din str. Drumul Gazarului in hipermarket.Proiectul incalca flagrant Legea sportului 69/2000. Art. 79 din lege prevede:'(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor desfiintate.(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.'Fosta baza sportiva are o suprafata de 15.000 mp. PUZ-ul prevede ca pe mare parte din teren sa se amenajeze un hipermarket, iar pe o suprafata de 1000 mp (6%) sa se amenajeze o sala de sport. Evident ca o sala de sport de 1000 mp nu este similara bazei sportive de 15.000 mp, in sensul legii sportului.Proiectul este cu atat mai absurd cu cat in zona nu exista niciun spatiu verde, locuitorii fiind nevoiti sa mearga peste un kilometru pana la Oraselul Copiilor, parcul cel mai apropiat", a transmis Nicusor Dan intr-un comunicat de presa.Primaria Capitalei nu a oferit deocamdata nicio reactie pe acest subiect.C.S.