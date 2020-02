Taxa Gabrielei Firea

Ziare.

Iar cand votul este e tip raul cel mic, pentru un anumit tip de electorat, mai indisciplinat, poate aparea absenteismul. In plus, Nicusor Dan se potriveste cel mai putin profilului de candidat pe care il vor in general bucurestenii care clameaza tehnocratul si adora politicianul cat mai colorat, care pretind solutii si programe dar devoreaza show-ul.Cert este ca dna Firea era oarecum pregatita, ba chiar as spune ca si-a preconstituit epopeea taxei oxigen, adoptata in toamna anului trecut si pe cale de a fi inlaturata in buza alegerilor, pe motiv ca electoratul a facut cumva calcule electorale, daca am inteles eu corect explicatia cam bizara.Dna Firea si-a bazat decizia pe o consultare sumara a bucurestenilor, pe Facebook, in privinta acestei taxe. Putea sa anticipeze usor rezultatul. Pe de-o parte pentru ca primii interesati sa raspunda era firesc sa fie cei care se opun. Pe de alta parte, de cate ori intrebi poporul daca vrea sa dea bani, majoritatea va spune nu.Dar poate ca s-ar fi gasit si destui bucuresteni care sa sustina o taxa pentru un trafic mai fluid si mai putina poluare, mai ales ca o mare parte dintre ei nu ar fi fost cu nimic afectati, avand masini mai noi. Dar cred ca si acestia refuza ca dna Firea sa mai primeasca o sursa de bani pentru operatiuni de imagine, in cel mai bun caz fara efecte de prost gust dureros pentru retina.Dar un primar care chiar crede in justetea si necesitatea unei masuri o ia, chiar daca se sacrifica electoral, stiind ca face un bine comunitatii. Comparatia este, desigur, profund dezechilibrata, chiar ridicola ma puteti acuza, dar a existat spre exemplu un premier polonez, pe numele sau Leszek Balcerowicz, care a salvat Polonia luand niste masuri pentru care a fost detestat ca niciun alt polonez. Astazi este considerat un erou, dar cariera sa politica a fost sacrificata. Acesta este standardul de responsabilitate pentru un politician.In momentul in care dna Firea a organizat consultarea putea sti care va fi rezultatul, probabil pe el si conta, ca sa se ascunda in spatele lui. Avea probabil decizia de renuntare la taxa oxigen luata tocmai din cauza costurilor electorale prea mari, dar avea nevoie de o acoperire si nu orice fel de acoperire, ci una autovictimizanta.Veti intreba cum de nu si-a dat seama de cost cand a introdus taxa. Eu suspectez ca taxa a fost introdusa cu intentia de a fi retrasa in ultima clipa. De ce? Dna Firea stia ca, primar in functie fiind, va fi intrebata cum de a esuat ca in 4 ani sa rezolve, macar cat de cat, problema traficului si a poluarii. "Am vrut sa fac, dar n-am fost lasata de chiar voi, cei care ma trageti la raspundere, adica bucurestenii", urmeaza sa ne raspunda dna Firea.Dna Firea pretinde ca primaria era pe deplin pregatita pentru a incepe sa verifice plata taxei, cu panouri si camere de filmat. Personal am indoieli, nu am vazut sa se faca lucrari in aceasta perioada. Dar sa zicem ca asa este, cum de isi asuma dna Firea senina costul unei investitii in infrastructura taxei, platita din bani publici si apoi abandonata in urma unui sondaj pe Facebook, in rand cu cele care vor sa afle ce preferi, caine sau pisica.Deci ori dna Firea ne-a dat o noua mostra de totala iresponsabilitate in gestionarea banului public, ori nici macar nu a avut vreo clipa intentia sa faca taxa functionala. La fel rezulta si din explicatia oarecum incoerenta daca se baza intr-adevar pe veniturile din taxa incluse oficial in bugetul pe anul in curs.E drept ca dna Firea putea sa mai aiba un motiv pentru care sa nu se bazeze pe banii de pe urma taxei. Ea nu avea cum sa supravietuiasca unui control sumar de legalitate, cat timp nu indeplineste o conditie esentiala pentru orice reglementare: predictibilitatea. Nu poti sa o introduci in cateva luni, timp absolut insuficient pentru ca oamenii sa se adapteze.In mod normal, o asemenea taxa se dezbate indelung, iar introducerea ei nu poate fi dispusa cu mai putin un an inainte, astfel incat oamenii sa poata reactiona corect, sa isi faca propriul plan. De exemplu, un bucurestean domiciliat in zona de excludere (ZACA), care detine o masina euro 2, ce putea sa faca in cateva luni? Si daca unui primar ii tuna sa dispuna ca peste trei luni toti bucurestenii care nu au casele verzi sa fie amendati?In plus, de la taxa sunt exceptati marii poluatori, masini ale diferitelor institutii, deci discriminare clara. In consecinta, si ajunsa in instanta ar fi fost trantita.Nu o cred pe dna Firea cand spune ca a abandonat ideea. Cred ca o va invia in prima zi a noului mandat, daca-l va castiga, pentru ca este generatoare de bani.Nu am participat la sondajul dnei Firea, dar eu sunt de acord cu o taxa pe poluare. Dar una aplicabila, si inca proportional, tuturor poluatorilor, deci si pentru autobuzele primariei sau masinile jandarmeriei, si una care sa fie introdusa corect.Adica pe de-o parte predictibil, pe de alta parte numai ca ultima msura dintr-un set care presupune mai intai crearea unei infrastructuri de transport in comun multumitoare si sub aspectul calitatii si sub cel al acoperirii.Adica in orice loc din oras te afli sa ai posibilitatea sa ajungi in punctele cheie ale Bucurestiului fara sa schimbi mai mult de doua mijloace de transport in comun, intr-un timp rezonabil si predictibil.Daca aceasta alternativa este asigurata, da, masina poate fi considerata o alegere taxabila, fie prin costul locului de parcare, fie in raport cu poluarea.Dar eu am convingerea ca in a doua zi dupa ce ar fi votata din nou, dna Firea ar introduce taxa ca sa faca rost de bani pentru 4 ani de festivaluri si actiuni de PR.