USR Bucuresti: Crapa tevile RADET, iar Firea face cel mai scump Targ de Craciun din mandat! Iata cat va costa

Spre exemplu, termoficarea ar avea mare nevoia de finantare consistenta. Cu RADET in faliment, distributia agentului termic va fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica SA. Dar, ca sa poata lucra, aceasta are nevoie de o majorare de capital cu peste 640 de milioane de lei, pe care PMB nu ii are alocati in acest scop In schimb, sustine USR Bucuresti,In context, USR sustine ca in anii din urma, Targul a costat doar 850.000 euro (in 2017) si 800.000 (in 2018)!Intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, USR Bucuresti isi arata dezaprobarea fata de deciziile Gabrielei Firea."Record absolut! Gabriela Firea organizeaza cel mai scump Targ de Craciun din ultimii 4 ani si, foarte probabil, cel mai scump din istoria Bucurestiul.Spre comparatie, in 2018, Targul de Craciun a costat municipalitatea 850.000 de euro, iar in 2017, 800.000 de euro.In timp ce tevile RADET crapa peste tot in Bucuresti, iar banii de la obiectivele de investitii se taie sistematic, Gabriela Firea continua sa risipeasca sume enorme pe targuri, balciuri si concerte.USR Bucuresti considera ca astfel de manifestari au un cost mult prea mare in raport cu beneficiile pe care le furnizeaza cetatenilor.. Gabriela Firea face exact invers si spera ca distractia sa acopere falimentul edilitar in care a impins Bucurestiul", se arata in postarea USR Bucuresti.