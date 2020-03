Care sunt prioritatile din Parchete in timpul starii de urgenta: Procurorul general nu recomanda audierea persoanelor infectate cu coronavirus

Trebuie pregatita o rezerva de personal

Ziare.

com

," explica Scutea, in precizarile transmise parchetelor.Este vorba de mai multe sublinieri punctuale privind masurile de prima urgenta pe care procurorii trebuie sa le ia, dupa decretarea starii de urgenta.De exemplu, una dintre probleme este situatia dovezilor de circulatie a caror valabilitate expira in cursul starii de urgenta, dar aceasta ar urma sa fie tratata distinct in coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, in conditii care sa asigure eliminarea prezentei fizice a persoanelor la sediile parchetelor.," se mai arata in precizarile transmise de Gabriela Scutea.Procurorilor din sectorul judiciar li se pot repartiza dosare de supraveghere cu finalitate clara, ce pot fi solutionate cu rapiditate - cum ar fi cele in care partile s-au impacat, au fost retrase plangerile, este vorba de fapte ce nu sunt prevazute de legea penala etc.Programul de lucru in parchete urmeaza sa se desfasoare in mod normal, 8 ore, pentru procurorii prezenti la serviciu, iar procurorii-sefi trebuie sa fie disponibili telefonic cel putin in programul obisnuit de lucru (8:00-16:00)."Se va asigura o rezerva de personal, procurori si grefieri, care sa asigure desfasurarea activitatii in cazul in care ceilalti sunt contaminati," mai cere Scutea, potrivit surselor citate.Procurorul general recomanda amanarea/reprogramarea activitatilor din cadrul procedurilor de concurs/examen pentru diferite categorii de personal.Desi termenele de declarare a cailor de atac se intrerup pe perioada starii de urgenta, Scutea solicita o evidenta a acestor cauze.," mai recomanda procurorul general.