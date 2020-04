Exclusiv Procurorul general, despre anchetele Covid si dosarele Suceava.Veniti cu informatii! Noi stam cu ochii pe tot Interviu

Iata principalele declaratii ale procurorului general:

- Ancheta de la Spitalul "Gerota" nu a putut decurge normal, cu atat mai putin accelerat, din cauza situatiei pensionarului MAI.- Mijloacele de proba sunt foarte ample si de multe ori oamenii nici nu le constientizeaza, dar nu pot fi toate investigatiile la fel de rapide, pentru unele ai nevoie de ordin european de ancheta.- Dosarul Suceava nu va fi preluat la PICCJ, se lucreaza in el, am luat masuri pentru conservarea de probe, administram cate probe putem in conditiile date si se contureaza cercul.- Ii vom ajuta pe colegii de la Suceava cu aspecte de coordonare.- Dosarul de scurgere de informatii de la MAI e cu privire la fapte, nu am ajuns la invinuirea vreunei persoane, consider ca trebuie sa verificam ce s-a intamplat fara referire la vreo persoana.- Informatiile false trebuie sa aiba aptitudinea de a pune in pericol securitatea nationala, sunt de competenta DIICOT, rationamentele sunt construite.- Am avut o criza de supraimplicare in parchete.- Am trecut in doua ipoteze pe langa risc de infectare a unui angajat din parchete. Ce se intampla daca inchideam tot parchetul?- Invitam oamenii sa vina cu informatii despre situatia din spitale. Vom fi foarte activi, dar in functie de ceea ce primim, fie plangeri de la persoane, fie informatii de presa.- Sistemul medical nu e o prioritate punctuala, ci una pe termen lung, nu pentru mine, ci pentru Romania.- Este un regret profesional mare pentru mine ca actiunea disuasiva a sanctiunii este ignorata in societate.Pentru aspectele care intra sub incidenta Decretului 195, pana la ora 17 a zilei de astazi (n.red.- 02.04.2020) aveam inregistrate. Dar numarul este, din pacate, in dinamica crescatoare.Sunt tipologii diferite. Cele mai multe se refera la zadarnicirea combaterii bolilor, multe sunt si pentru fals in declaratii, abuz sau neglijenta in serviciu, daca ne gandim la dosarul DSP Gorj.Mai avem dosarul cu divulgarea informatiilor secret de serviciu sau nepublice de la MAI. Mai sunt dosare pentru inselaciune, furt, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Inca nu, dar suntem pe o directie pe care nu o stabilim noi. Pentru fals in declaratii e o ancheta foarte simpla. Daca esti intrebat "ai fost sau nu ai fost plecat?", raspunsul nu e greu.Ancheta pentru zadarnicirea combaterii bolilor in forma anterioara stabilea "daca fapta a avut ca urmare raspandirea bolii" sau a virusului, deci daca nerespectarea masurii de izolare a provocat ceva in comunitate.Daca cineva s-a dus din satul lui in Valenii de Munte sa scoata bani de la bancomat, a aparut in Valenii de Munte o infectare care sa fie pusa in legatura cu persoana respectiva?Da, dar forma aceasta e in vigoare de numai 12 zile. Am recomandat procurorilor si organelor de politie sa le trateze ca urgenta, dar fara sa puna in pericol sanatatea oamenilor, acolo unde este vorba despre persoane care s-au infectat sau ar putea fi infectate si de care nu putem sa ne apropiem. Cele bolnave nu sunt in deplina capacitate de a participa la o audiere.Nu te puteai apropia de pensionarul MAI cat era internat, nu puteam intra nici in spital pana zilele trecute pentru ca era inchis. Am avut corespondenta cu conducerea spitalului, darAvansam in fiecare ancheta in functie de specificul infractiunii si al probelor care trebuie administrate. Sigur ca falsul in declaratii, va spuneam, e mai simplu de anchetat.Mijloacele sunt foarte ample si de multe ori oamenii nici nu le constientizeaza. Marile companii de recrutare fac profilul unui candidat pe baza tuturor aparitiilor lui in orice sursa deschisa.NuDecipentru unele ai nevoie de ordin european de ancheta trimis in Italia, unde sunt mari probleme acum.M-au intrebat si colegii de la Suceava acest lucru inainte de inchiderea orasului. Raspunsul a fost "nu".Dosarul e foarte mare si daca il preluam de acum nu sunt decat resurse pe care le expunem si apoi nu le mai putem folosi pentru nimic.. Inteleg ca persoana care a fost director medical este la randul ei infectata, nu putem sa ne ducem peste ea, avand in vedere prevederile legale privind echitabilitatea procedurii.Pana nu este in deplinatatea capacitatilor si pana ajungem sa nu expunem pe nimeni unui risc de infectare nu o putem chema pentru audieri.Noi. Sa fie cineva, o minte limpede din afara orasului Suceava, care sa se uite la ce mai intervine in dosar si, in conditiile pe care legea ni le permite, adica de a da indrumari scrise, sa facilitam anumite lucruri.De exemplu, activitati care trebuie facute de IGPR prin Institutul de Criminalistica. Inca nu pot anticipa tot pentru ca situatia e fara precedent.Da, insa exista si circumstante agravante. Dar nimeni nu avea cum sa anticipeze ca va veni aceasta epidemie.Este adevarat ca daca legea nu e in vigoare la momentul comiterii faptei nu o poti aplica. Dar dupa 19 martie avem variantele agravate ale infractiunilor, avem circumstanta agravanta general si alte circumstante agravante pe care le putem folosi.Cei care se vor aventura la fapte de mare violenta sau cu potential de tulburari sociale importante nu sunt in general la prima infractiune, deci mai vine si sporul de recidiva.Important este sa se obtina efectul de preventie generala in societate prin actiuni rapide de investigare.Pentru recidivisti avem o alta teza la care ne putem duce, putem examina alte masuri preventive. Eu sunt rezervata in a institui pe durata starii de urgenta reguli derogatorii de la procedura penala.....ca vanez jurnalistii.Chiar nu imi amintesc acest lucru acum. EuSunt stranse date de natura obiectiva cu privire la aceasta fapta.Am vazut ca dl Streinu - Cercel s-a aratat deranjat de ancheta in sine. Dar eu as vrea sa separam planurile. Ancheta trebuie sa clarifice daca sunt indeplinite cerintele de tipicitate, nu doar simplul fapt al divulgarii. Sa clarifice de ce exista astfel de divulgari anormale intr-un proces decizional.Eu pun problema din alta perspectiva. Procesul de deliberare in cadrul autoritatilor este exceptat de la informatiile publice conform Legii 544, aceasta e si o situatie speciala de mare emotie.Eu nu stiu cine e in cauza. Dar stiu ca avem proceduri privind comunicarea. Sunt confidentiale, la fel ca diagnosticele, pentru ca tot vorbim de medicina. Concediul medical este eliberat cu un cod. Si alte lucruri au confidentialitatea lor intr-un anumit cadru, cu atat mai mult cu cat era vorba despre MAI.Si v-am spus, vor fi verificate cerintele de tipicitate.Acestea nu sunt la nivelul de dosar penal. Si sper sa nu ajungem la dimensiunea din art 304.Nu imi place o astfel de abordare.CCR impune trepte in stabilirea unui raport de constrangere. In Decretul Presedintelui este instituit primul palier de sanctiune: stergerea continutului, apoi sunt atributiile ANCOM si, daca este cazul, raspunderea penala ca ultima forma de raspundere incidenta.Avem art 404 CP, privind securitatea nationala, competenta ar fi a DIICOT.Nu pot sa va spun acum prin ce mijloace o sa evaluam aceasta aptitudine. Dar rationamentele sunt construite.Nu pot sa va dau o informatie chiar teoretica din care sa rezulte: asa nu, dar orice altceva da.Nu. Dar am avut o criza de supraimplicare. Instructiunile au fost ca trebuie sa asiguram activitatea la parametri optimi, dar tinand cont de necesitatea reducerii interactiunilor umane, conform Decretului, inclusiv intre procurori.Si au fost unitati unde s-au dus toti la munca. I-am intrebat ce nu au inteles din instructiuni, menite sa ii protejeze si pe ei. Mi s-a spus ca la munca sunt conditii adecvate prin dezinfectie. Da, dar procurorul merge la munca pe strada, cu autobuzul, poate se opreste la un magazin etc. De aceea i-a rugat sa respecte instructiunile pentru binele tuturor.Teoretic dosarele pot fi preluate de parchetul ierarhic superior. Dar ce s-ar intampla daca ar trebui sa inchidem PICCJ cu peste 400 de angajati si o paleta foarte larga de activitati? Cine e peste PICCJ?De aceea am reorganizat schema de prezentare la serviciu pe principiul impartirii riscului. AdicaManagementul sanitar a fost constant in atentia procurorilor. Si rapoartele MCV arata acest lucru, iar rapoartele DNA au avut ani de zile un capitol tematic distinct. Exista un sistem de verificare adecvat in achizitii. Problemele de aplicare pot sa apara daca cineva isi scoate ochelarii de pe ochi si nu mai "vede" bine.Managementul medical poate fi analizat sub aspectul integritatii, dar si al existentei stocurilor de materiale medicale, al existentei si respectarii procedurilor si sa recunosti la un moment dat ca nu ai material.La Tribunalul Brasov, spre exemplu, exista un dosar in care a fost trimisa in judecata o persona juridica din domeniul sanitar.Ar trebui sa fie un semnal de alarma.Cati denuntatori au existat? Coruptia se intampla intre doua parti si cat amandoua sunt fericite, nu prea ai cum sa afli.Si daca ai informatia, poti surprinde momentul operativ acolo unde e cazul sau administrezi probe cu maxima urgenta astfel incat reactia sa fie clara.Eu nu inteleg de ce nu se opresc aceste lucruri. Este imposibil ca in tipologia dosarului de la Brasov, un sef de sectie sa nu stie nimic sau un sef de spital sa nu isi puna nicio intrebare doi ani.Cazul de la Suceava are deja componenta de abuz in serviciu.Vom fi foarte activi, darNoi stam cu ochii pe tot. Ce pot sa spun in conditiile in care sistemul medical e o sursa continua de fraudare a bugetului public in toate felurile posibile in pofida sistemului informatic folosit? Cand toate acestea sunt dovedite si repetate, cum sa nu urmarim?De aceea va spun caPana nu ajungem la rezultate sustenabile si satisfacatoare, apreciate ca atare de MCV, inseamna ca noi nu ne-am atins obiectivul de combatere si prevenire a infractiunilor de coruptie.Unde este efectul de preventie generala? Condamnarea cuiva impiedica repetarea aceluiasi comportament infractional in aceeasi bransa? Din pacate, nu.Nu inteleg nici eu.