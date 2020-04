Gabriela Scutea, despre dosarul penal de la Suceava: E clar ca au fost persoane care s-au infectat in spital

Ziare.

com

Procurorul general Gabriela Scutea afirma ca, in perioada starii de urgenta, unitatile de parchet au inregistrat "dosare pe o tipologie foarte diversificata", existand 34 de infractiuni pe categorii care au fost sesizate in aceasta perioada.Dosarul cu faptele cele mai grave este cel privind infectarea cu SARS-Cov-2 la Suceava, inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava si declinat la Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, a afirmat Scutea, intr-un interviu acordat vineri Digi 24.In acest context, procurorul general a aratat ca in dosarul deschis dupa infectarile de la Spitalul din Suceava nu au inceput audierile."Nu trebuie, in contextul infectarii majore a populatiei la Suceava, sa mai accentuam si noi acest risc. Trebuie acum sa ne concentram pe acele tipuri de acte care se pot efectua, si o corespondenta, trimiterea de documente de la Spitalul Judetean Suceava, de la alte autoritati publice care au competente in legatura cu masurile epidemiologice care trebuiau implementate, toate aceste lucruri s-au desfasurat.Daca ne gandim, dosarul a fost deschis acum o luna, in 23 martie, in acest timp s-a lucrat. Urmarirea penala a ramas inca la nivelul urmaririi faptelor, nu suntem la nivelul urmaririi unor persoane determinate. Sunt foarte multe acuzatii sub aspectul carora se desfasoara in prezent investigatiile", a spus procurorul general.Scutea a afirmat ca exista certitudini cu privire la faptul ca au fost persoane care s-au infectat in unitatea sanitara."Este o afirmatie usor cinica si nu am verificat-o in concret, daca numarul persoanelor decedate din judetul Suceava care a crescut este sau nu in legatura cu starea de fapt din dosarul nostru. Va trebui sa verificam si acest aspect. Este clar ca au fost cazuri de imbolnavire intervenite in spital, infectarea sa se fi produs acolo, iar aceste persoane, unele dintre ele, nu au rezistat. Este vorba de un fenomen masiv la Suceava", a mai declarat procurorul general.Gabriela Scutea a spus ca procurorii se organizeaza si realizeaza de pe acum liste cu cei care ar urma sa fie audiati in dosar, insa anchetatorii nu doresc "sa puna presiune pe personalul medical din Suceava" pentru ca acesta sa isi ocupe timpul cu raspunsuri la adresele de la Parchet."Vrem ca dumnealor sa isi protejeze sanatatea in primul rand, sa se ocupe de menirea cu care sunt investiti, sa aiba grija de pacienti, apoi in masura posibilului sa ne sprijine pentru efectuarea investigatiei. Cred ca sunt, intreg colectivul conectati la firul rosu al dosarului in asa fel incat cand vor incepe sa lucreze sa o faca intr-un ritm foarte sustinut si cu rezultate consistente", a mai spus procurorul general al Romaniei.In ceea ce priveste cazul de la Spitalul Gerota, unde un fost sef din Politia Bucuresti a infectat mai multe persoane, inclusiv cadre medicale, dupa ce a ascuns faptul ca a fost plecat in Israel, procurorul general a spus ca pacientul este in continuare sub indicatii terapeutice privind izolarea, cu toate ca a fost vindecat si externat."Suntem pregatiti ca in momentul in care nu mai avem bariere rezultate din indicatiile medicale sa incepem audierile", a mai spus procurorul general.