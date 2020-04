Procurorul general afirma ca Sectia Speciala ar trebui desfiintata: Nu are o fundamentare sustenabila

Ziare.

"Categoric ca am aceeasi opinie, opinia exprimata anul trecut, atunci cand eram purtator de cuvant ad hoc al asociatiei in care activam. Nu a fost una de dragul discutiei, ci intemeiata inca din anul 2017, cand domnul ministru Toader a produs celebrele slide-uri, dar in spatele carora nu vedeam o justificare reala", a afirmat Gabriela Scutea, intr-un interviu acordat vineri Digi 24.Ea a adus ca argumente in favoarea desfiintarii SIIJ faptul ca acest parchet are peste 1.400 de dosare, pe care trebuie sa le instrumenteze un numar mic de procurori, in conditiile in care "nu sunt doritori" care sa lucreze acolo."Ce putem sa spunem cetateanului care face o plangere pentru abuz in serviciu sau pentru orice alta infractiune impotriva unui magistrat? Asteptati pana cand se vor completa posturile de la aceasta sectie? Putem sa le spunem ca sunt dosare multe si va veni si randul dosarului dumnealui?Ca termenul de prescriptie curge in cauze, termenul de prescriptie nu trebuie sa-l privim static, raportat numai la faza in care dosarul este la procuror, acesta trebuie sa permita in conditiile legii ca persoana sa isi caute dreptatea in fata unei instante judecatoresti. Prin urmare, raportarea noastra este una in sensul in care SIIJ nu are o fundamentare sustenabila. Aceasta sectie, spus in termeni comuni, pune omul pe drumuri sa vina de la Oradea pana la Bucuresti pentru audiere", a sustinut procurorul general.In plus, Gabriela Scutea a spus ca SIIJ nu pate instrumenta dosare care sunt mari consumatoare de resurse, pentru ca nu se pot face delegari la aceasta unitate de parchet."SIIJ nu are resursele in acest moment pe care le poate antrena DNA, dar pe care le antrenau si Parchetele de pe langa Curtile de Apel in legatura cu alte categorii de fapte decat cele de competenta DNA, ca sa faca fata unor activitati fie flagrante, fie foarte, foarte consumatoare de resurse si noi nu putem sa-i ajutam pentru ca este o procedura speciala de numire in cadrul acestei sectii", a mai spus Scutea.Citeste si: