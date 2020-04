Procurorul general: Plicul pentru doctor a devenit plicul pentru manager sau pentru economist, ceea ce este mai trist

Ziare.

Scutea spune ca inca se petrec "aceleasi si aceleasi fapte de coruptie in legatura cu perceperea unui comision" si a acuzat ca "plicul pentru doctor" a devenit plicul pentru "manager sau pentru economist"."Poate in acest moment ne-am indepartat de tipologia aceea clasica, plicul pentru doctor. Acum este vorba despre plicul pentru director sau plicul pentru economistul sef al spitalului, ceea ce este mai trist pentru ca suntem situatia in care fie serviciile care se livreaza in contraprestatie sunt insuficiente sau nu au calitatea necesara, fie punerea in opera a echipamentelor medicale este intarziata si cine are de suferit din aceasta? Este doar suferinta pacientului. Accentuata fata de suferinta cu care persoana se prezinta in spital", a afirmat procurorul general Gabriela Scutea.Gabriela Scutea a mai spus, intr-un interviu acordat Digi 24, ca infractiunile legate de achizitii ar putea intra in doua categorii "foarte usor de stabilit", respectiv infractiuni de coruptie, cum ar fi traficul de influenta si luarea sau darea de mita, sau infractiuni de serviciu.Ea a afirmat ca anchetatorii urmaresc inclusiv sursele publice, articolele de presa legate de achizitii efectuate in perioada de criza sanitara, despre modul in care se fac preturile, despre cum se initiaza procedurile de achizitie sau despre "societati care apar peste noapte"."Acolo vedem daca sunt indicii care ne duc spre retinerea unor infractiuni", a spus sefa Parchetului General.Gabriela Scutea i-a incurajat pe cei care au cunostinta despre savarsirea unor fapte penale sa faca sesizari in perioada in care este valabila starea de urgenta."Ar fi preferabil ca astfel de sesizari sa vina in timpul starii de urgenta si sa putem interveni in timp real asupra unor situatii. V-as exemplifica cu un dosar care este in desfasurare la Directia Nationala Anticoruptie si a fost mediatizat in legatura cu masurile de combatere a coronavirus, dosarul doamnei Pintea, desi daca eu retin corect acolo era vorba despre alte echipamente medicale contractate anterior, de o valoare foarte mare, inca informatii vin inspre Ministerul Public. Este regretabil faptul ca se petrec in continuare aceleasi si aceleasi fapte de coruptie in legatura cu perceperea unui comision", a precizat procurorul general.