Scutea ii cheama pe toti procurorii la munca pentru a analiza situatia anchetelor care s-ar putea prescrie

In ce cauze se fac anchete

Trebuie asigurata o prezenta de 30%

Panouri de protectie pentru audieri

Programul decalat ar trebui introdus pentru ca in birourile din parchete sa nu se afle simultan mai multe persoane, dar si pentru a permite procurorilor beneficiul drepturilor instituite de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.Astfel, activitatea se va desfasura normal in cele doua zile, in special pentru a se asigura cunoasterea cauzelor care sunt vizate de decretul prin care a fost declarata starea de urgenta.Potrivit decretului semnat de Klaus Iohannis, activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:a) Cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;b) Actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;c) Cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.In mod particular, pe 17 si 18 martie se vor pune in discutie si cauzele care pot fi afectate de implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale in urmatoarele 6 luni.Procurorii care efectueaza/ supravegheaza urmarirea penala trebuie sa prezinte sefilor parchetelor fisele (pe procuror) privind dosarele de acest tip.De asemenea, procurorii de sedinta urmeaza sa asigure participarea la procesele care se vor judeca. Este vorba de cauzele considerate urgente."Subliniem necesitatea de a limita la maxim interactiunea cu partile/ participantii la procesul penal," se arata in ordinul semnat de Gabriela Scutea.Ordinul prevede ca, in cazul procurorilor care stau acasa, prin mijloace de telemunca, vor continua documentarea si vor finaliza motivarea actelor procedurale.Gabriela Scutea atrage atentia ca recurgerea la munca la domiciliu, in conditiile decretului declararii starii de urgenta, nu modifica dispozititiile Regulamentului de ordine interna privind gestionarea fizica a dosarelor penale.Ordinul mai prevede ca la nivelul parchetelor mari de judecatorii si de tribunal, pentru efectuarea audierilor in conditii care sa asigure prevenirea raspandiriii bolilor, se vor lua masuri de folosire a unor panouri de protectie, care sa separe procurorul/avocatul/suspectul sau inculpatul.In acest sens, Departamentul economico-financiar si administrativ din Parchetul General urmeaza sa dea indrumari departamentelor din parchete pentru a efectua virari de credite prin care sa se sustina financiar achizitionarea de urgenta.