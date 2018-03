Balci in sedinta de consiliu de la Bucuresti: Firea ameninta ca publica lista cu "iubitii" PNL din Primarie si ii acuza pe consilieri de lipsa de educatie si "tratament adecvat"

Ciucu: Nu am schelete in dulap, sunt curat

Balciul a inceput dupa ce consilierii liberali au transmis ca nu vor vota proiectele referitoare la companiile municipale aflate pe ordinea de zi a sedintei de miercuri."Vreau sa va spun ca nu voi raspunde cu aceeasi violenta in limbaj, duritate in exprimare cum au facut-o unii consilieri din Opozitie, ca nu am fost asa educata, vreau sa dovedim ca ne ridicam la nivelul de patriotism al inaintasilor nostri macar in acest an.De ce se opun colegii nostri din Opozitie infiintarii societatilor si delegarii serviciilor, cata vreme municipii conduse de primari PNL au infiintat o multime de companii si au succes si ii felicit? Dau exemplu Emil Boc, Falca, Bolojan, Robu, Hava. Ii felicit", a spus Firea.Consilierul general Ciprian Ciucu a transmis ca si Florentin Pandele (sotul Gabrielei Firea, edilul din orasul Voluntari - Ilfov) a facut astfel de firme."In Ilfov sunt mai multi primari PNL care au companii, dar fiind obsedat de familia mea il pomeniti numai pe sotul meu. O sa va fac cunostinta cu sotul meu sa vorbiti direct", a raspuns Firea.Firea a adaugat ca a ajuns la concluzia ca unii consilieri ai PNL vor sa perpetueze "aceasta stare de Evul Mediu primitiv" in care se afla Capitala.Intrerupta din nou de consilierul Ciucu, Firea a raspuns: "Nu mai fiti asa agitat, ca sunteti foarte tanar si faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nimeni, nici macar familia".Primarul a adaugat ca ii va da in judecata pe consilierii care se opun proiectelor referitoare la companiile municipale, amenintand ca va face publica o lista cu oameni care lucreaza la diverse institutii ale primariei si sunt apropiati ai liberalilor."Avem 40.000 de angajati,. Avem acesti consilieri care se opun, dar rudele si prietenii lor castiga bani de la Primaria Capitalei", a spus Firea, moment in care a intervenit consilierul Ciucu."Va penibilizati. M-ati rugat data trecuta sa imi retrag procesul si imi pare rau. De data asta nu mi-o voi mai retrage, nici eu, nici sotul meu", a continuat Firea, amintind de faptul ca la un moment dat l-a dat in judecata pe Ciucu, dar ulterior s-a razgandit.Discutiile in contradictoriu au continuat in sedinta consiliului, iar la un moment dat Firea s-a plans ca este intrerupta de consilierii Opozitiei, spunand ca acestia intervin peste ea "".Astfel, edilul a adaugat ca la urmatoarea sedinta va solicita ca votul pentru proiectele referitoare la companiile municipale sa fie facut nominal."Votul la proxima sedinta voi solicita sa se faca nominal, nu la cartela, cu nume si prenume pentru a-i da in judecata pe cei care infraneaza dezvoltarea Capitalei", a adaugat ea.Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a raspuns, pe Facebook, acuzatiilor Gabrielei Firea."De la tribuna Consiliului General, in fata presei, in fata bucurestenilor, primarul general m-a acuzat ca as avea 'rude, prieteni, vecini, iubite...' care au avut/au contracte cu PMB! Si ca, de aceea, ma opun firmelor domniei sale.Asta este o calomnie si o minciuna sfruntata! Nu am avut nicio legatura cu primaria pana am fost votat in Consiliul General. Nu am schelete in dulap, sunt curat. Asta e problema ei si recurge la minciuni, initiaza stiri false.Dar nu-i nimic, eu deja am mapat rudele, sotiile, prietenii PSD/ALDE/PMP", a scris Ciucu pe Facebook