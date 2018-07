Bucuresti, rectificare bugetara pe 2 miliarde de euro. Ordinea prioritatilor: PR personal, circ, biserica, mici cadouri, paine, dezvoltare

Ce a decis joi CGMB:

Programul "Ochelari pentru varsta a treia"

Ne dam in barci de Ziua Capitalei

Rata la BOR: 2,3 milioane de euro

Capitala are un buget aprobat pentru 2018 de 7,36 miliarde lei.Primaria Capitalei va oferi un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, pentru achizitionarea unei perechi de ochelari.Proiectul este intitulat "Lumina ochilor, cea mai importanta. Ochelari pentru varsta a treia" si va fi implementat de Centrul pentru seniori.Municipalitatea estimeaza ca in Bucuresti sunt aproximativ 200.000 de astfel de pensionari si a calculat un buget al proiectului de aproximativ 11 milioane de euro.Masina electrica or frigider si plasmaPrimarul Capitalei Gabriela Firea a depus un amendament pentru ca cele 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei, propuse initial pentru achizitionarea de masini mai putin poluante in schimbul celor vechi, duse la casare, sa fie folosite si pentru cumpararea de electronice si electrocasnice. Amendamentul acesteia a fost admis, proiectul fiind aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Primaria Capitalei a mai aprobat o cheltuiala de 2,3 milioane de lei pentru organizarea unor evenimente de Zilele Bucurestiului, cu concerte pe o scena plutitoare pe Dambovita si pentru deplasarea unei flotile de barci care sa reprezinte regiunile istorice ale Romaniei din tara noastra pana in Londa, la Festivalul Tamisei.Proiectul Regata Marii Uniri - Flotila Romania Centenar 2018 se va derula in colaborare cu Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23 si cu Institutul Cultural Roman Londra, la propunerea Asociatiei.Tot joi, Consiliului General al MunicipiuluBucuresti a decis sa finanteze cu 92,7 milioane lei reabilitarea si modernizarea Autobazei RATB Giurgiului. Scopul modernizarii autobazei este cresterea capacitatii de garare a RATB. Autobaza Giurgiului a fost data in folosinta in 1970, iar in prezent se afla in conservare. Lucrarile vor fi realizare in aproximativ doi ani.Consilierii generali au mai votat joi un proiect de hotarare privind rectificarea bugetara, Primaria Capitalei alocand o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului . Astfel, pe langa cei 15 milioane de lei (in jur de 3 milioane de euro) alocati deja in buget, vor mai fi dati inca 10 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) . Si alte lacase de cult vor primi sprijin financiar.Pe de alta parte, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, proprietarii de cladiri din Bucuresti vor primi amenzi intre 5.000 si 8.000 de lei daca nu reabiliteaza fatadele imobilelor pe care le detin.Regulamentul este valabil pentru toate cladirile din Bucuresti si este adresat tuturor proprietarilor de cladiri, persoane fizice si juridice, dar si autoritati ale administratiei publice si institutii publice care detin cladiri din Bucuresti care, prin nivelul de degradare, pun in pericol oamenii sau afecteaza calitatea mediului sau spatiilor publice.Municipalitatea va mai aloca 42 de milioane de lei pentru consolidarea monumentelor istorice si un milion de lei pentru restaurarea Palatului Voievodal "Curtea Veche" (pana la 7,7 milioane de lei).