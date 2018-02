Bugetul Capitalei a fost aprobat doar de consilierii PSD. PNL si USR au refuzat sa voteze

Ziare.

com

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 30 de voturi "pentru" si 17 voturi "impotriva".Inainte de vot, PNL a anuntat ca nu va vota bugetul pentru anul 2018."Acest buget este o fantezie. Ne vom trezi in momentul executiei bugetare ca vom avea un cu totul alt buget al Bucurestiului. Avem un buget cu totul si cu totul coafat. Din acest motiv, noi nu o sa il votam ca nu avem ce. E atat de prost facut incat nu ai cum...", a declarat consilierul general PNL Ciprian Ciucu, adaugand ca s-au umflat din pix veniturile de aproape 10 ori.Consilierii PSD au venit cu un amendament de peste 19 pagini, care a si fost votat. In schimb, amendamentele PNL si USR au fost respinse.Roxana Wring, consilier general USR, a criticat, la randul sau, bugetul pentru 2018."Amendamentele propuse de USR au aratat ca Gabriela Firea nu are de fapt nicio preocupare reala pentru spitale. Am propus in sedinta CGMB suplimentarea fondurilor pentru investitii la patru spitale din Bucuresti. Consilierii PSD s-au opus acestor amendamente. Consilierii PSD si Gabriela Firea au avut de ales intre balciuri si spitale si au ales balciurile. Asta trebuie sa afle toti bucurestenii", a spus Roxana Wring.Aceasta a precizat ca proiectul de buget este o catastrofa pentru Bucuresti si ca se dau bani pentru "institutii infiintate pentru clientela PSD"."Se arunca bani pe tot felul de balciuri inventate pentru imaginea personala a Gabrielei Firea. Nimic coerent, nimic sustenabil, nimic consistent. Mai grav este ca, asa cum s-a intamplat si anul trecut, vom avea iarasi rectificari bugetare la fiecare luna in care se va taia probabil si mai mult de la investitii si se va suplimenta la balciuri si statui", a adaugat Roxana Wring.La inceputul sedintei CGMB, primarul general, Gabriela Firea, a discutat despre buget."Anul acesta, propunem alocarea, pentru cele 19 spitale administrate de Primaria Capitalei, a sumei record de peste 111 milioane de euro. Comparativ cu bugetul anilor precedenti 2016 si 2017, (in care bugetul a fost de 43.960.000 euro si, respectiv 53.428.000 euro), bugetul anului 2018 este aproape dublu.In afara sumelor necesare pentru functionarea curenta a tuturor unitatilor medicale ale municipalitatii (inclusiv cabinetele medicale si stomatologice din incinta institutiilor scolare), in buget au fost prevazute sume consistente pentru finalizarea sau demararea lucrarilor de reabilitare, extindere sau modernizare a unor unitati medicale precum si pentru dotarea spitalelor cu echipamente si aparatura medicala (peste 40 milioane euro). De asemenea, circa 10 milioane de euro sunt destinati achizitiei celor 106 ambulante care vor fi date in administrarea SABIF", a spus edilul.Iata cum imparte Firea in 2018 cei 1,24 miliarde euro, banii bucurestenilor A.G.