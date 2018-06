Capitala promisiunilor: Piste de biciclete la preturi de autostrazi, solutii temporare, capcane in trafic

Care e viziunea Primariei Capitalei

Prea multe vouchere si promisiuni, prea putine realizari

Ponton temporar pe Podul Herastrau. De ce nu un pod pietonal final, asa cum s-a promis?

Cum s-a pus presiune pe autoritatile responsabile

Pentru ca "vara nu-i ca iarna", iar anul asta soarele a inceput sa dogoreasca mult prea devreme, trotuarele si soselele din Bucuresti au fost impanzite de biciclete si trotinete. Bucuresteni de toate varstele fac slalom printre masini si pietoni, preferand sa isi puna in pericol integritatea fizica decat sa circule cu "saunele mobile" scoase in trafic de RATB.In sedinta de joi a CGMB, administratia condusa de Gabriela Firea a propus 4 proiecte pentru aprobarea unor tarife privind executia de piste si parcari pentru biciclete. Nu a existat o dezbatere anterioara, iar informatiile publice disponibile i-au facut pe cei de la OPTAR (Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania) sa traga concluzia ca preturile avansate de primarie sunt mult prea mari, ba chiar "lucrarile la pistele pentru biciclete din Bucuresti vor fi mai scumpe decat lucrarile similare la o autostrada".Mai mult, cei de la OPTAR spun ca durata de executie este estimata la doar 6 luni, ceea ce sugereaza ca nu trebuie sa ne asteptam la cine stie ce lucrari de amploare, gen sistem de drenare a apei sau senzori pentru identificarea fluxului de biciclisti sincronizati cu sistemul de semaforizare, ci pur si simplu la "refacerea stratului superficial de asfalt si trasarea de marcaje rutiere", caz in care costurile de realizare estimate de primarie sunt greu de explicat.Proiectele respective au si trecut prin vot, conform informatiilor transmise live pe Facebook de la sedinta de azi a CGMB.Vara trecuta,, ne declara in cadrul unui interviu ca in Bucuresti existau la acea vreme circa 10 km de piste legale recunoscute de Politia Rutiera, insa ele erau mai mult pe hartie, realitatea aratand mult mai prost.Am intrebat-o pe Oana Turturica ce s-a schimbat intre timp si cate dintre promisiunile facute anul trecut de autoritatile locale au fost respectate."Din pacate, lucrurile sunt departe de a fi OK", ne-a raspuns Oana Turturica, dand ca exemplu situatia incredibila a pistei de pe Buzesti."Bucurestiul, un oras cu nici cinci km de piste pentru biciclete, are pista de pe Buzesti plina cu capcane pentru toti participantii la trafic. E vorba despre gurile de canal de pe aceasta pista, guri de canal care au grilajele dispuse paralel cu sensul de mers, numai bune sa intri cu roata in ele si sa te dezechilibrezi sau sa ii tasnesti vreunui sofer in fata, in tentativa evitarii uneia.De la Apa Nova am aflat ca trebuie sa ne adresam PMB pentru remediere, iar Primaria Generala, la randul ei, trebuie sa ia legatura cu firma care a castigat licitatia de construire a pistei: Euroconstruct. Tot de la Apa Nova am aflat ca, cu noi copiati in adresa de CC.Noi nu vrem sa acuzam pe nimeni de nimic. Putem doar sa sesizam ca. Cum altfel isi pot valida votul fata de cetateni? Sau cum altfel sa isi justifice locul ocupat?", a intrebat retoric Oana.O problema foarte grava despre care s-a tot vorbit in ultimii ani a fost cea a podului feroviar Herastrau, care a facut deja mai multe victime si pentru care autoritatile responsabile n-au fost in stare sa gaseasca o rezolvare definitiva, in ultimii ani.Intrebata care mai e situatia, Oana Turturica ne-a vorbit despre solutia temporara cu care s-au multumit Primaria Capitalei si Ministerul Transporturilor, totul la presiunea asociatiilor de biciclisti."In prezent, in zona podului feroviar Herastaru a fost amplasat un ponton temporar prevazut cu rampe, pe care pot circula in conditii de siguranta inclusiv persoanele aflate in scaunul cu rotile sau biciclistii. DarEdilul Capitalei ar putea iesi public cu un plan in acest sens, sa invite firmele de arhitectura sa vina cu solutii, eventual sa faca un concurs. E o lucrare cu un potential de imagine urias. Consilierii doamnei primar general ar putea sa ii puna pe masa ideea aceasta, iar dumneaei sa iasa public si spuna cand vor incepe lucrarile,podului final. Si vor veni si aplauzele si laudele sincere catre domnia sa. Garantat", a comentat Oana Turturica.De altfel, pentru darzenia cu care s-a batut pentru rezolvarea chiar si provizorie a problemei de la podul feroviar Herastrau, asociatia "Hai cu bicla!" a primit recent "Premiul I la sectiunea Apararea drepturilor individuale / colective, in cadrul Galei Societatii Civile"."Da, este adevarat, a fost un moment emotionant si o seara pe care cu greu o vom putea uita. Actiunea a fost cea care a stat la baza aparitiei in zona podului feroviar Herastrau a unui ponton dotat cu rampe care sa faca posibila ocolirea parcului in conditii de siguranta.Totul a pornit cu redactarea uneiin care expuneam motivele pentru care acel pod nu trebuie sa mai fie folosit de cetateni, intrucat este unul periculos, anual murind oameni, de cele mai multe ori electrocutati.Petitia a fost diseminata de mass media, iar deputatul USR Tudor Rares Pop si-a asumat public sa duca petitia in Parlament, respectiv si-a mobilizat colegii parlamentari, astfel incat sa poata fi modificat un OUG care sa permita amplasarea pontonului.In acelasi timp, noi am dus ocatre PMB si ALPAB, am fost chiar primiti in audienta la PMB, iar membri ai comisiei de comert, turism si protectia mediului ne-au laudat la unison initiativa", ne-a povestit Oana.Intrebata daca a inteles cum pot fi determinate autoritatile locale sa ia toate masurile necesare pentru biciclistii bucuresteni, mici si mari, sa circule in siguranta prin Capitala, Oana Turturica ne-a raspuns sincer: "Incercam sa aflam si noi secretul", invitandu-ne sa adresam intrebarea direct autoritatilor, chiar si primarului general Gabriela Firea, ca sa putem deslusi cu totii misterul si sa stim ce putem face de acum inainte.