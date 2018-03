Cat de usor dai de asistentul social promis de Firea, care sa stea cu copilul tau cat sunt inchise scolile

Ziare.

Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot.Un val de critici s-a declansat dupa ce primarul Gabriela Firea a anuntat ca in scolile de stat din Bucuresti nu se vor face ore luni si marti. Ca urmare, cand a iesit din nou sa mai anunte inca trei zile de "vacanta", Gabriela Firea a venit si cu incercari de solutii.A spus ca cei care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa pot sa solicite un asistent social de la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB), care sa ii supravegheze.Teoretic suna bine. Practic insa, nu este nici usor, nici accesibil pentru toata lumea. Iata ce trebuie sa faci, pas cu pas, daca vrei sa iti lasi copilul acasa cu un asistent de la DGASMB.Pe siteul Directiei Generale de Asistenta Sociala scrie asa:"La solicitarea Primarului General al Capitalei, venim in ajutorul parintilor cu domiciliul pe raza Capitalei care isi desfasoara activitatea profesionala in locuri de munca la care prezenta lor e indispensabila si nu au gasit alta alternativa de supraveghere in cadrul familiei in aceasta perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise din cauza temperaturilor scazute.In acest caz, solutia este urmatoarea: parintii copiilor cu varste cuprinse intre 4-12 ani pot face o cerere, conform tipizatului anexat, in care pot solicita deplasarea unei supraveghetoare din cadrul centrelor de ingrijire si educatie timpurie pentru copii, pentru zilele de 28.02 - 2.03. 2018, in intervalul orar 8.30-16.30.".Asadar, cei care vor sa solicite un asistent social trebuie sa printeze cererea postata pe site, sa o completeze, apoi sa o scaneze si sa o trimita prin e-mail. Mai exact, solicitantii trebuie sa detina, sau sa aiba acces la un PC, imprimanta, scanner si adresa de mail.Am incercat sa sunam la DGASMB, sa intrebam ce putem face in situatia in care nu detinem imprimanta sau scanner sau PC sau adresa de mail. Dupa trei incercari in care am primit ton de ocupat, am sunat la numarul Tel Verde 0800 800 868 anuntat marti de Gabriela Firea.Aici am avut noroc. Un operator a raspuns, chiar repede, dar doar ca sa ma indrume spre... DGASMB. Am fost totusi avertizata ca este posibil sa existe probleme cu telefonul celor de la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. La final mi s-a cerut numele si numarul de telefon. Nu am fost fost sunata inapoi pana la momentul scrierii articolului.Dupa care am insistat cu telefonul la DGASMB, dar in zadar. A sunat incontinuu ocupat. Pana la 17.41...apoi pana la 18.19....si in continuare pana la 20.34.E drept, la ultimele 3 apeluri nu am mai fost intampinata de ton de ocupat, a sunat lung si nu a raspuns nimeni.Cum ar putea asta sa ii ajute pe parintii care au nevoie de ajutor? Adica exact pe aceia care nu au timp sa stea toata ziua la telefon.Si reporterii Stirilor ProTV au incercat, marti, sa afle cum functioneaza sistemul anuntat de Gabriela Firea prin care cei care nu au cine sa isi lase copiii in perioada in care scolile sunt inchise pot apela la un asistent social, dar nu au avut succes. Iata cum a decurs convorbirea lor la Tel Verde. Primarul Gabriela Firea a declarat, insa, miercuri, ca pana marti seara, DGASMB a primit aproximativ 150 de apeluri, insa foarte putine au fost reale."Toate persoanele care au sunat au fost sunate inapoi. Din nefericire, foarte putine persoane s-au dovedit ca doresc in mod real sa primeasca un ajutor din partea primariei. Celelalte persoane nu doreau decat sa afle daca acest serviciu functioneaza. Toti parintii care nu au alta solutie pot face aceste solicitari, dar trebuie sa fie reale. Nu sa denigreze si sa jigneasca", a declarat Gabriela Firea.La interventiile jurnalistilor care au spus ca sunt parinti care au solicitat ajutor, insa nu au fost sunati inapoi, Firea a negat si a acuzat un post de televiziune ca dezinformeaza."Nu exista niciun caz in care oamenii sa fi sunat si sa nu fi fost contactata. Este o minciuna", a subliniat primarul.