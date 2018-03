Cati bani a dat Primaria Capitalei pentru targul "Bucuresti, inima ta"

Foto: SEAP

Acum doua saptamani,a scris ca inchirierea catorva decoratiuni in forma de inima sau inel cu diamant i-a costat pe cetateni 27.000 de euro , iar inchirierea a avut loc intre firmele Primariei. Asa ca am dorit sa aflam ce alte astfel de tranzactii s-au mai facut cu aceasta ocazie si cat a costat pana la urma organizarea acestui targ.Bineinteles, intai si-ntai am cerut Primariei Capitalei sa ne transmita cat a costat evenimentul "Bucuresti, Inima ta". Raspunsul inca il asteptam si vi-l vom transmite de indata ce-l vom primi, insa, intre timp, am zis sa ne facem propriile calcule si am luat la verificat contractele din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) incheiate intre Compania Municipala Agrement SA Bucuresti si diverse firme, unele tot ale Primariei Capitalei, altele private.In unele dintre licitatii a fost precizat clar ca serviciile sunt furnizate pentru acest targ, altele le-am identificat pentru ca obiectele din contracte se pot observa deja la fata locului. Iar pentru alte cateva ne-am consultat sursele din administratie pentru a ne confirma banuielile. Iata ce am gasit:Pentru mai multepentru aceasta perioada compania primariei plateste catre Retropolitan Republic 24.569 de lei (aproape 5.272 de euro). Dupa initierea procedurii din SEAP, contractul a fost atribuit in 12 minute. Data initerii, conform SEAP, este 22.02.2018 ora 20:28 si data atribuirii 22.02.2018 ora 20:40.costa 26.820 de lei (5.759 de euro), contractul fiind incheiat intre Compania Municipala Agrement SA Bucuresti si Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti.Compania a mai achizitionat un, dimensiunea de 4,2 m inaltime cu 6,6 m latime si decor floral pentru copaci de aproximativ 2,5 m inaltime din flori artificiale de la firma Scai Color cu 72.326 de lei (15.513 euro).Tot pentru targ a fost realizat un contract atribuit direct pentru uncu durata de 30 secunde. Valoarea contractului este de 9.400 de lei (2.017 euro).S-au cumparat siin valoare de 59.691 lei (12.810 euro). Ambele contracte sunt semnate cu firma Mythnight.Cu aceeasi companie a fost semnat si un contract de atribuire directa pentruin valoare de 5.060 de lei (1.086 euro).De la firma Revolver Events au fost achizitionate de Compania Municipala Agrement SA Bucurestiin valoare de 20.000 de lei (4.293 euro).In privinta acestor contracte pe SEAP se precizeaza clar ca sunt achizitionate serviciile pentru evenimentul artistic "Bucuresti, Inima ta", insa sunt si cele in care nu apare numele targului, dar sunt facute tot pentru acelasi eveniment, asa cum este si cazul contractului dintre Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA si Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti prin care s-au, pentru 105.128,24 de lei fara TVA (22.555 euro fara TVA si 26.840 de euro cu TVA).Astfel de contracte mai sunt si urmatoarele:Intre compania primariei si firma Audio Video Lights Systems exista un contract pentruin valoare de 95.790 de lei (20.553 de euro) si un contract pentru servicii de proiectie lumini, in valoare de 90.675 de lei (19.454 de euro).Firma Mythnight mai furnizeaza catre Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA si servicii de inchiriere, contractul fiind in valoare de 5.812 de lei (1.246 de euro); un- 131.500 de lei (28.204 de euro), dar siin valoare de 4.650 de lei (997 de euro).Firma Trima Events a semnat cu compania mai multe contracte pentru:(400 de bucati a cate 4,5 lei bucata) pentru 1.800 de lei (386 de euro);(400 de bucati a cate 3,15 lei bucata) pentru 1.260 de lei (270 de euro);(600 de bucati a cate un leu fiecare) pentru 600 de lei (128 de euro)., 45 la numar, sunt inchiriate de la firma Respect Bigtime Group pentru 2.560 de lei (549 de euro) fiecare, adica 115.200 de lei (24.738 de euro) in total.Potrivit SEAP, Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA a achizitionat si(60 de bucati) in valoare de 1.600 de lei (343 de euro).Compania de Iluminat Public Bucuresti SA furnizeaza catre Compania Municipala de Agrement siin valoare de 105.128 de lei (22.555 de euro.)De la firma Algeco s-a inchiriat unpentru 3.255 de lei (699 de euro).ASC Systems furnizeazapentru 47.886 de lei (10.279 de euro).Firma Costi Auto a incheiat un contract pentru furnizarea unuipentru evenimente pentru 56.430 de lei (12.127 de euro).Serviciile desunt asigurate de BGS Medical, in baza unui contract in valoare de 14.820 de lei (3.180 de euro).Si acum tragem linie si facem totalul a ceea ce am reusit noi sa gasim. Rezultatul, aproape 1.000.000 de lei, adica in jur de 215.000 de euro.Acum acestea sunt contractele pe care le-am gasit noi, costurile e posibil sa fie mai mari, avand in vedere ca la targul cu pricina au avut loc si tot felul de activitati. Cum ar fi cele pentru copii, in zilele cu ger si viscol, cand primarul Gabriela Firea a decis sa inchida scolile ca cei mici sa nu sufere de frig in drum spre scoala.