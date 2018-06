Consilier general: Firea a adus moaste in cladirea Primariei si i-a pus pe salariati sa se inchine la ele

Ziare.

"Momente stanjenitoare pentru majoritatea angajatilor PMB. In aceasta dimineata, intre orele 8.30 si 10.00 salariatii PMB au fost invitati la camera 104 (langa cabinetul ei) sa se inchine unor moaste aduse special in acest scop, conform vointei primarului Capitalei. Mai multi angajati ai PMB m-au contactat si s-au aratat revoltati de situatia in care au fost pusi", a scris consilierul Ciprian Ciucu pe Facebook Ciucu a precizat ca astfel de gesturi exagerate ii pun pe oameni in situatii stanjenitoare."Gabriela Firea nu are cum sa inteleaga ca, intr-o societate moderna si laica, comportamentul religios este rezervat spatiului intim al constiintei si nu paradei. Astfel de gesturi exagerate sunt de natura sa-i puna pe oameni in situatii stanjenitoare, sa practice comportamente religioase doar de ochii sefei", a adaugat el.Consilierul a mentionat ca Firea este libera sa practice astfel de ritualuri, dar ca nu trebuie sa i le impuna oamenilor din primarie."Este libertatea Gabrielei Firea sa fie o persoana religioasa si sa practice orice ritualuri doreste, iar eu, cu sinceritate ii spun, respect acest lucru! Dar asta nu inseamna ca poate avea libertatea de a extinde propriile ei practici si stil de viata in vietile oamenilor pe care vremelnic ii conduce!", a mai spus el.Contactat de, Ciprian Ciucu a povestit ca luni dimineata s-a dus la sediul primariei pentru a vedea moastele, dar a ajuns la cateva minute dupa ce acestea au fost luate."Am fost, doar ca plecasera de vreo zece minune, dar in sala inca era era aranjata, dar nu mai erau moastele in sine. Au fost intre 08:30 si 10:00. Eu am ajuns acolo pe la 10:15", ne-a declarata Ciprian Ciucu.Contactati de, reprezentantii Primariei nu au infirmat si nici nu au confirmat informatia, precizand ca se intereseaza si ei despre acest lucru si postarea consilierului si ca revin cu un telefon.