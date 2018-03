Cum a achizitionat Primaria Capitalei masinile de topit zapada: cate una de institutie, de la Zoo pana la Protectia Animalelor. Prin incredintare directa, de la aceeasi firma

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Foto: SEAP

Ziare.

com

Actiunea a produs ceva deranj la Primaria Capitalei, insasi primarul general, Gabriela Firea, grabindu-se sa dea asigurari ca achizitia masinilor de topit zapada a fost facuta conform legii Informatia a ridicat insa mari semne de intrebare: de ce aceste masini, 12 in total, nu au fost achizitionate centralizat, de Primaria Capitalei, prin intermediul unei licitatii care sa dea posibilitatea obtinerii celui mai bun pret si au fost achizitonate de fieme diferite din subordinea Primariei?Edilul sustine ca institutiile subordonate Municipalitatii, precum Politia Locala, RATB, RADET etc, sunt obligate sa isi desfasoare propriile actiuni de deszapezire si de aceea si-au achizitionat mai multe tipuri de utilaje sau unelte destinate acestor actiuni."Potrivit 'Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucuresti' aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015, la capitolul III.3.B. Activitatea de iarna, este prevazuta obligatia intocmirii si derularii programelor de deszapezire atat pentru operatorii de salubritate, cat si pentru administratorii si prestatorii de servicii publice", a transmis Primaria Capitalei.Ce ne arata insa o analiza a "administratorilor si prestatorilor de servicii publice" care au achizitionat masinile de topit?cu o valoare a tranzactiei de sub 30.000 de euro, numai buna de o incredintare directa (potrivit Legii 98/2016 , pentru tranzactiile de sub 30.000 de euro se poate face incredntare directa, institutia publica nu este obligata sa organizeze licitatie).- toate masinile de topit au fost luate,chiar daca a fost vorba de 12 institutii diferite care au achizitionat cate un utilaj- masinile de topit au fost achizitionate de cea mai pestrita echipa de institutii din subordinea Primariei: de la Gradina Zoologica la Protectia Animalelor si de la Administratia pentru cladirile cu risc seismic la Clubul sportiv municipal, toata lumea pare ca se va ocupa, iarna de iarna, cu deszapezirea si topirea zapezii in propriile masini de topitO autospeciala de topit zapada a fost achizitionata decu 130.200 de lei (28.133 de euro).a luat un topitor de zapada cu platforma auto pentru 131.500 de lei (28.290 de euro).Un topitor de zapada mobil cu platforma auto a fost luat depentru 126.000 de lei (27.055 de euro).Sia cumparat un sistem mobil de topit zapada pentru 131.500 de lei (28.606 de euro)a achitionat un topitor de zapada mobil cu remorca/platforma auto cu 129.000 de lei (27.809 euro)Un topitor de zapada mobil cu remorca/platforma a ajuns la, care a dat 131.500 de lei (28.414 de euro).a dat tot 131.500 de lei (28.346 de euro) pentru un topitor de zapada mobil cu remorca/platforma.Sia facut o astfel de achzitie cu 131.500 de lei (28.606 de euro).a achizitionat un sistem portabil de topire zapada cu 131.500 de lei (28.327 de euro).Un utilaj de topit zapada cu generator fara platforma de remorcare a fost achizitionat depentru 113.832 de lei (24.539 de euro).Sia achizitionat un topitor de zapada mobil cu remorca/platforma pentru 129.700 de lei (27.958 de euro).Pe langa constatarile de mai sus, raman cateva intrebari, la care probabil ca nu vom afla raspuns:1. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca toate achizitiile au fost legale. Ceea ce probabil ca asa este. Insa nu ar fi fost mai ieftin pentru bucuresteni sa se faca o achizitie centralizata, pe baza de licitatie, unde sa se obtina cel mai bun pret? Si nu ar fi mai eficient ca de deszapezire sa se ocupe o singura institutie (chiar si din subordinea Primariei), care sa foloseasca toate cele 12 utilaje acolo unde este mai mare nevoie de ele?2. Daca logica a fost ca fiecare institutie sa ia utilaje ca sa isi faca deszapezire in propria ograda, cum se explica declaratiile primarului general, Gabriela Firea, atunci cand a facut inaugurarea publica a celor 12 utilaje de topit zapada, cu ocazia celor trei zile de fulguieli viscolite din Bucuresti?Iata ce spunea atunci Gabriela Firea: "Pe platformele betonate din Capitala strangem zapada si in premiera avem 12 utilaje pentru topit zapada. Sunt trei in Piata Constitutiei, un utilaj la Piata Victoriei si vom mai avea utilaje si in alte zone, precum Bulevardul Timisoara, Parcul Carol si Obor".Unde o fi fost topitorul Gradinii Zoologice si unde cel al Protectiei Animalelor? Si Asistenta Sociala oare unde si-o fi plasat masina de topit pe harta Bucurestilor?Greu de spus, mai ales ca declaratiile de la acel moment ale doamnei primar ne confuzeaza si mai mult. Firea a spus atunci ca in ziua urmatoare prezentarii publice a masinilor de topit, urmeaza ca "angajatii Companiei Municipale Consolidari sa curete zapada din curtile si de la intrarile in spitale, iar sportivii de la CSM sa curete zapada de pe pista de biciclisti de la Piata Victoriei".Complicat, greu de crezut ca eficient, dar perfect legal!