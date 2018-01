Cum imparte Firea in 2018 cei 1,24 miliarde euro, banii bucurestenilor: Studii si planuri de zeci de milioane de euro. Cel mai mare buget de asistenta sociala

Bani alocati pentru Sanatate

Sume alocate pentru infrastructura si fluidizarea traficului

Unde se duc banii pentru transportul in comun

Alte proiecte finantate din bugetul pe 2018

Utilitati, apa, canalizare, iluminat

Bugetul pentru Mediu, doar 6 milioane de euro

Asistenta sociala si stimulente, cel mai mare buget din ultimii ani

Ziare.

com

In proiectul de buget, 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitii in sanatate, 32 milioane de euro pentru achizitia de autobuze, troleibuze si tramvaie, in masura in care se vor finaliza procedurile de achizitie.Sume importante sunt alocate si pentru subventii - 103 milioane de euro pentru RATB, 86 de milioane de euro pentru RADET. In continuare, sumele alocate pentru institutii de cultura sunt semnificative - peste 76 de milioane de euro.Pentru cele 19 spitale pe care le administreaza, Primaria aloca peste 111 milioane de euro. Banii sunt destinati atat pentru reabilitarea si modernizarea spitalelor actuale cat si pentru demararea unor noi proiecte:- pentru finalizarea spitalelor Foisor - 17.115.000 euro- pentru spitalul Victor Gomoiu - 9,4 milioane euro- pentru modernizarea corpului principal al Spitalului Clinic Victor Babes, pentru constructia cladirii noi pentru chirurgie si neonatologie la Spitalul Clinic Cantacuzino, pentru extindere la Spitalul Clinic Malaxa, modernizarea a trei pavilioane la Spitalul Clinic Obregia, construirea unui bazin pentru recuperare neuromotorie la Spitalul Sf. Luca - 2.655.000 euro- pentru studii de fezabilitate in vederea realizarii statiilor de epurare pentru toate spitalele ASSMB si expertize tehnice/seismice pentru spitalele care nu au beneficiat inca de aceasta expertiza - 790.000 de euro- pentru dotari spitale cu echipamente si aparatura medicala - 42.113.000 euro- pentru studii de fezabilitate in vederea construirii Spitalului Metropolitan, in zona de nord, si a altei unitati medicale in zona de vest, in sectorul 6 - 215.000 de euro- pentru Maternitatea Bucur, respectiv reabilitarea corpurilor A si B - 670.000 euro- pentru expertizarea si intocmirea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie pentru 20 de policlinici - 680.000 de euro- pentru medicamentele si materialele sanitare pentru cabinetele din reteaua scolara - 416.000 euro- pentru achizitia a 106 ambulante - 10 milioane de euroPeste 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun.Sumele sunt impartite astfel:- pentru modernizarea Pietei Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal - 1.7 milioane euro- pentru strapungerea Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu- 4,3 milioane de euro- pentru lucrari neprevazute in contract, adica iluminat public, iluminat arhitectural, semaforizare intersectii si separatoare de sensuri, pentru penetratia Splaiul Independentei - Ciurel - 17.8 milioane de euro- finalizarea nodului Virtutii, pentru supralargirea Fabrica de Glucoza - 4,7 milioane de euro- pentru Park and Ride-ul de la Cora Pantelimon, cu o capacitate de 500 de locuri - 15 milioane de euro- pentru parcarea subterana prevazuta in proiectul de modernizare a soselei Iancului, cu o capacitate de 200 de locuri - 2,5 milioane de euro.- pentru modernizarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe bulevardul Vasile Milea, pentru studiul de fezabilitate - 37.000 de euro- pentru reabilitarea sistemului rutier si a liniei de tramvai Bdul Dimitrie Pompei si str. Barbu Vacarescu si pentru penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti, refacerea studiului de fezabilitate - 200.000 de euro- 30.000 de euro pentru studiul de fezabilitate al supralargirii Soselei Bucuresti - Magurele- 130.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru prelungirea Strada Brasov intre Soseaua Alexandriei si Prelungirea Ghencea- 140.000 de euro pentru continuarea proiectului supralargirii Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - intersectia Vitan Barzesti- 28.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru Pasajul rutier Soseaua Colentina - Doamna Ghica- 88.000 de euro pentru Pod planseu Piata Unirii (tot planseul trebuie refacut, toata structura subterana trebuie consolidata)- 21.000 de euro pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru Intregirea Splaiului Unirii - Zona Bdul Marasesti - Hanul lui Manuc- 32.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru supralargirea Calea Grivitei si Bdul Bucurestii Noi- 174.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru strapungerea si supralargirea Str. Avionului, intre Sos. Pipera si linia de centura prin Drumul Nisipoasa, Str. Campul Pipera si str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat peste calea ferata Bucuresti- Constanta, pe sub pista aeroportului Aurel Vlaicu- 32.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru reabilitarea Bulevardului Basarabia, intre Sos. Mihai Bravu si Sos. Dudesti-Pantelimon- 37.000 de euro studiul de fezabilitate pentru supralargirea Calea Calarasi si Bdul Corneliu Coposu , intre str. Sf. Vineri si Sos. Mihai Bravu- 32.000 de euro pentru studiul de fezabilitate pentru Pasaj denivelat sos. Petricani-Sos Bucuresti Nord- 32.000 de euro pentru studiu de fezabilitate pentru Pasaj denivelat peste intersectia Sos. Andronache - Bdul Eroilor- peste 1 milion de euro pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investii "Modernizare si consolidare Pod Mihai Bravu"- 6,2 milioane de euro pentru reabilitarea Podului Grant, care a fost expertizat si necesita reparatii capitale- 160.000 de euro pentru Pasaj pietonal subteran Arcul de Triumf, respectiv expertiza si DALIIn ceea ce priveste transportul in comun, banii se vor imparti astfel:- pentru innoirea parcului auto RATB - 32 milioane de euro (pentru achizitia a 400 de autobuze Euro 6, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 42 autobuze electrice)- pentru investitii derulate de RATB - 43 de milioane de euro- subventia RATB - 103 milioane de euro- 56 de milioane de euro pentru imbunatatirea sistemului rutier, semaforizare inteligenta, managementul traficului- 26 de milioane de euro pentru modernizarea si extinderea instalatiilor de semaforizare (20 intersectii noi semaforizate si 100 intersectii integrate in BTMS)- 5 milioane de euro pentru aplicatia Smart Parking- 4 milioane de euro pentru intretinerea instalatiilor de semaforizare existente (service, revizii si reparatii)- 6,4 milioane de euro pentru lucrari de semnalizare rutiera necesare sistematizarii si cresterii sigurantei circulatiei (marcaje rutiere, indicatoare, garduri, panouri semnalizare, console, limitatoare de viteza etc)- 20 de milioane de euro pentru reabilitarea / reparatii sistem rutier.- 7 parcari supraterane rezidentiale - proiect tehnic si executie - 9 milioane de euro- 3 parcari publice subterane la Gara de Nord, Edgar Quinet, Piata Dorobanti - studii si consultanta concesiune lucrari - 650.000 de euro- 4 parcari publice, una la Sala Palatului (Nord), una la Piata Constitutiei si alte doua parcari care vor fi construite in cadrul proiectului de punere in valoare a monumentelor de for public ale lui Alexandru Lahovari si Gh. Cantacuzino - obiective de investitii realizate din bugetul local - 1 milion de euro.Pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic - 10 milioane euroPentru construirea de locuinte, gradinite si sali de sport - 47,5 milioane de euro, din care:- 7 ansambluri de locuinte sociale si pentru tineri, 3 in sectorul 5, 2 in sectorul 4, 1 in sectorul 2, 1 in sectorul 3 - studii de fezabilitate si proiecte tehnice - 753.000 de euro- Achizitie de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale - 15 milioane de euro- 9 complexuri multifunctionale pentru activitati didactice si sport in incinta unor scoli si licee - proiecte tehnice si executie - 21,4 milioane euro- Construirea a 5 corpuri noi pentru gradinite (sector 2) si reabilitarea si modernizarea gradinitei nr 30, din sectorul 4 - 4 milioane euro- Construirea a 12 sali de sport dintre care 7 cu bazine de inot in incinta scolilor - 517.000 euro- Refacerea si modernizarea patinoarului artificial M. Flamaropol - 5,4 milioane de euro- Consolidarea si modernizarea Liceului Teoretic C.A Rosetti cu extinderea baziului de inot - 68.000 de euro- Consolidare, reabilitare si modernizare cladire atelier Liceul Tehnologic I.C Bratianu cu extindere bazin de inot - 123.440,86 euro- Directia de Urbanism va lansa un concurs international de solutii - aproximativ 1 milion de euro - pentru regenerarea urbana a zonei Magheru si inca un concurs - 186.000 euro, pentru str. Berzei si amenajarea Pietei Matache- Reabilitarea si modernizarea Centrului Cultural Lumina - 460.000 euro- Rampe pentru persoane cu handicap - accesibilizare institutii publice - 2,2 milioane euro- Strategie SMART CITY - studii de oportunitate - 150.000 DE euro- Restaurare si punere in valoare Curtea Veche - 1,4 milioane euro- Parcul Carol si Parcul Cismigiu - 68.000 euro- Acvariu public cu centru de cercetare - studii si consultanta - 151.000 euro- Parc de distractii si agrement - studii si consultanta - concesiune lucrari - 151.000 euroPentru investitii in sistemele de utilitati, extinderea retelelor de apa si canalizare, statia de epurare Glina, iluminat public si subventia energiei termice au fost alocate 214 milioane de euro, astfel:- finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) - 55 milioane euro- Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte "Henri Coanda" - 23 milioane euro- retea metropolitana de cismele publice - 130.000 euro- executie bazine de retentie zona Sufaru Gheorghe pentru deservire zona Bucuresti Magurele - 700.000 euro (suma necesara in vederea finalizarii lucrarilor si a inchiderii proiectului)- lucrari de investitii ale Radet - 17 milioane euro- pentru modernizarea, extinderea, intretinerea, consumul de energie electrica si mentenanta retelei de iluminat public din Municipiul Bucuresti - 22 milioane euro- pentru contractul privind asigurarea serviciului public de salubrizare - activitatea de salubrizare stradala si activitatea de iarna pe raza sectorului 5 - 6 milioane euro- pentru programul unitar de actiune privind dezinsectia si deratizarea - 5 milioane euro- subventia pentru diferenta de pret la energia termica furnizata populatiei - 86 milioane de euroBugetul pentru Mediu, de doar 6 milioane de euro, va fi astfel impartit:- pentru demararea proiectului "Centura verde a Municipiului Bucuresti" - documentatii tehnice - 662.365 euro- pentru actualizarea registrului spatiilor verzi al municipiului Bucuresti - 1,4 milioane de euro- demararea realizarii "sistemului operativ informational pentru managementul calitatii aerului in municipiul Bucuresti" - documentatie tehnica necesara promovarii investitiei - 51.000 de euro- dezvoltarea sistemului de monitorizare a zgomotului urban aflat in dotarea Primariei Municipiului Bucuresti - documentatie tehnica - 51.000 de euro- actualizarea periodica a hartilor de zgomot si a planului de actiune pentru diminuarea nivelului de zgomot in Municipiul Bucuresti - 106.000 de euro- realizarea campaniilor de constientizare a populatiei cu privire la nivelul real al calitatii aerului - 361.000 euro- acordarea de vouchere in cadrul proiectului "Biciclisti in Bucuresti" - 25.000 de vouchere, 2,7 milioane euro.Pentru asistenta sociala si stimulente au fost alocate 113 milioane de euro, cel mai mare din ultimii ani.Astfel, in anul 2018 se vor acorda urmatoarele stimulente financiare:- Stimulent nou nascuti, pentru 19.255 beneficiari - 2.500 lei/beneficiar/luna- Stimulent copii cu handicap, pentru 4.666 beneficiari - 1.000 lei/beneficiar/luna- Stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap - beneficiari - 500 lei/beneficiar/luna- Ajutor social comunitar pentru familia monoparentala - 406 beneficiariIn domeniul serviciilor sociale, Primaria Capitalei a alocat pentru:- Cantine sociale - aproximativ 1.800 de oameni servesc masa in fiecare zi de luni, miercuri si vineri - 2.043.000 de euro.- Centrul rezidential de ingrijire si asistenta pentru persoanele dependente - Berceni - 300 de beneficiari - 863.225 euro.- complexul integrat de servicii sociale pentru adulti - "Sf. Ioan" - 500 de beneficiari