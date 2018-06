De ce ne sufocam in RATB desi Firea promitea, anul trecut, ca e ultima vara fara aer conditionat in RATB?

"e ultima vara fara aer conditionat in RATB"

Raspunsul standard al PMB: Nu e vina noastra

RATB - licitatii multe, rezultate zero

Abandonati orice speranta voi ce intrati aici!

Ziare.

com

A mai trecut un an si este iarasi vara si calvarul continua. Sa strabati Bucurestiul la amiaza cu un autobuz, troleibuz sau tramvai este o experienta infernala, in cel mai strict sens al cuvantului.Transpiratia incepe sa curga siroaie, hainele ude se lipesc de scaunele de plastic murdar si incins pana la punctul in care arde pielea, palmele transpirate aluneca pe barele slinoase, aerul e greu si irespirabil si sunt nevoiti sa-l imparta cu mult mai multi oameni decat ar fi normal intr-o tara civilizata in anul 2018."Aerul conditionat nu functioneaza", citesti pe geamul dinspre sofer, satul sa raspunda mereu la aceeasi intrebare. Iar acolo unde merge abia se simte: "Degeaba, ca e vechi si nu face fata", este raspunsul soferilor.Si e abia iunie, nu am avut pana acum canicula, dar meteorologii spun ca urmeaza.Am vrut sa aflam ce s-a intamplat cu promisiunile si asigurarile de acum un an. De ce nu s-a sfarsit calvarul?Raspunsul Primariei a fost "nu din vina noastra". Manuela Dediu, purtatorul de cuvant al Primariei Bucuresti, spune ca raspunsul institutiei la situatia din mijloacele de transport in comun il reprezinta achizitia de autobuze noi."Un raspuns la declaratia de anul trecut este faptul ca s-a semnat deja contractul, asa cum a promis. A durat licitatia foarte mult pentru ca au fost contestatii, doi ani de zile. S-a semnat contractul, vor fi livrate.In plus, RATB-ul, la solicitarea PMB, a facut achizitia ca sa monteze aere conditionate pe autobuzele si troleibuzele existente deja in Bucuresti, ca sa completam cumva", a declarat, pentru, Dediu, precizand ca pentru situatia exacta a vehiculelor RATB care circula acum si stadiul lucrarilor de montare a sistemelor de climatizare sa intrebam Regia.Adica, practic, in iunie 2018 ni s-a raspuns cu lucrul pe care Gabriela Firea l-a promis inca din campanie si pe care l-a finalizat acum, doi ani mai tarziu, prin cumpararea de 400 de autobuze diesel Euro 6 de la turci, in conditiile in care Romania a fost data in judecata de UE pentru poluarea din Bucuresti.Insa chiar si asa, primele autobuze vor veni cu mult dupa ce vara se va fi terminat, in octombrie. Si doar cateva, dupa cum chiar Firea anunta la semnarea contractului, pe 5 iunie: "Pana la sfarsitul acestui an din cele 400 de autobuze vor veni 100 de unitati, incepand cu luna octombrie. Pana la sfarsitul anului viitor vor veni toate".In fata acestor date calendaristice, reprezentanta PMB a raspuns: "Da, nu vin in aceasta vara, pentru ca nu din vina noastra licitatia a durat doi ani".Dupa ce am aflat ca Primaria nu are niciun plan sa ne puna capat calvarului, ne-am mutat atentia catre RATB. Anul trecut, dupa ce Firea promitea ultima vara fara aer conditionat, Regia a lansat mai multe licitatii pentru dotarea autobuzelor, troileibuzelor si tramvaielor cu sisteme de climatizare. La acea vreme, dupa cum chiar Firea declara, "din cele 1.000 de autobuze, doar jumatate au aer conditionat".Asadar, in august 2017 a fost demarata o licitatie prin care cel mult 150 de autobuze Mercedes Benz Euro 3 ar fi fost dotate cu aer conditionat. Contractorul se angaja, pentru suma de 11.042.017 lei, fara TVA, sa duca treaba la capat in 2 ani.Apoi, in decembrie, au fost anuntate alte 3 licitatii pentru dotarea cu aer conditionat a 100 de troleibuze si 259 de tramvaie, valoarea celor 3 contracte fiind estimata la 20,2 milioane de euro.Pentru troleibuze depusese oferta asocierea formata din Icom Trading & Consulting Arad si Astra Bus Arad. Pentru tramvaie depusesera oferte Meximpex Bucuresti, Termoport Bucuresti si asocierea formata din Astra Vehicule Arad si Icom Trading & Consulting Arad.Asa ca sperantele erau mari. Poate pur si simplu am avut nenorocul personal sa nimeresc doar in cuptoare cu microunde ambulante."Da stiu, stiu", a raspuns Liviu Vulpe, purtatorul de cuvant al RATB, cand i-am zis ca e din nou vara, si tot nu e aer conditionat, cerand o solicitare scrisa pentru a afla ce s-a intamplat cu licitatiile in cauza. "Nu stiu acum sa va zic, au fost multe licitatii lansate si nu-mi amintesc exact spetele".La solicitare n-am primit inca raspuns, dar RATB a dat miercuri un comunicat in care ne asigura ca lucrarile sunt in curs sau deja finalizate, dar ca "din 993 de autobuze Mercedes Citaro, peste 500 sunt dotate cu instalatii de aer conditionat". Adica suntem in aceeasi situatie ca acum un an.Insa RATB incearca sa livreze aceasta informatie ca si cum ea ar reprezenta un progres facut pentru confortul si beneficiul calatorilor., RATB are deja in derulare un contract de executie pentru montarea de instalatii de climatizare pe inca 150 de autobuze fara astfel de dotari. Pana in prezent, la peste 20% din cele 150 de autobuze lucrarile sunt in diverse stadii de executie sau instalatiile au fost deja montate si sunt in perioada de proba. Pe masura ce vor fi receptionate,Totodata,, RATB are in derulare si un contract pentru dotarea cu instalatii de climatizare a 100 de troleibuze. Pana acum, au fost montate si se afla in probe sau sunt in diverse stadii de executie 25% din troleibuzele incluse in programul de modernizare, iarsi sunt incluse permanent in parcul circulant, inclusiv sambata si duminica", ne informeaza RATB Iar daca va intrebati de ce tramvaiele nu apar in lista realizarilor marete de mai sus, este pentru ca in cazul lor licitatia a fost anulata, deoarece "nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte neconforme" si procedura va fi reluata. Nu se precizeaza cand, cum nu se spune nici cand vor fi terminate lucrarile pe autobuze si troleibuze.In schimb, nu a fost uitat din comunicat elementul "nu e vina noastra". RATB ne spune ca ca "procesul de modernizare a vehiculelor prin montarea de instalatii cu aer conditionat este intarziat de faptul ca montarea se poate face doar in perioade de repaus al vehiculelor sau in zilele cand parcul circulant este relativ redus (sambata, duminica si sarbatori legale) ".Dante spunea ca in antecamera Infernului sunt cei fara onoare, ei fiind refuzati de Cer si dispretuiti de Iad. Si nici nu merg cu RATB-ul. Noi, ceilalti, jucam cu fiecare urcare in autobuz ruleta celor 9 cercuri. "Abandonati orice speranta voi ce intrati aici!".