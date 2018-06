Dupa ce am fost dati in judecata pentru aerul din Bucuresti, Firea isi face campanie de Ziua Mediului

Motiv de campanie pentru Firea

In 2018, tema aleasa de ONU este poluarea cu plastic, iar tara care gazduieste evenimentul principal este India.Autoritatile indiene au organizat in acest an numeroase campanii de constientizare, prin evenimente in care au implicat activ populatia, de la curatarea padurilor si plajelor la reciclare. De altfel, India are una dintre cele mai ridicate rate de reciclare din lume.Totodata, lideri spirituali din India s-au angajat in campanii prin care cer oamenilor sa forteze ei guvernele lor sa interzica obiectele din plastic de unica folosinta."Plasticul este un exemplu clasic de cum suntem capabili sa transformam orice binecuvantare in blesteme ce se rasfrang asupra noastra. Folosit iresponsabil, plasticul a devenit una dintre cele mai mari provocari ecologice. Pana in 2050, ar putea fi mai mult plastic in oceane decat pesti.O solutie simpla, nu una totala, dar un pas pentru a corecta ce a fost deja facut, este interzicerea oricarui obiect de unica folosinta din plastic in toate tarile, si India ar trebui sa ia aceasta initiativa.(...) Plasticul este un material grozav, dar acum s-a intors impotriva noastra din cauza folosirii iresponsabile. Sa ne exprimam responsabilitatea, sa intelegem ce ne facem singuri. Aceasta este planeta noastra si acesta este timpul nostru petrecut pe ea. Sa-l folosim facand lucruri bune", este mesajul liderului spiritual Sadhguru.Daca astfel de mesaje si campanii au loc peste tot in lume, eforturile fiind concentrate pentru a face primii pasi in rezolvarea problemei plasticului, in Romania, autoritatile au ales o alta tema - poluarea aerului - dupa ce tocmai am fost dati in judecata de Comisia Europeana din acest motiv Mai exact, CE a spus ca aerul pe care il respira romanii e mult prea poluat si autoritatile nu au luat masuri pentru a proteja cetatenii, actiunea impotriva tarii noastre fiind luata din cauza calitatii proaste a aerului din Bucuresti, insa si alte mari orase sunt in situatii grave.Asadar, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a stabilit pentru 5 iunie doua evenimente in care prezinta masurile luate in al 13-lea ceas.La ora 12:00, va sustine o conferinta comuna cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la finalul careia va prezenta "3 utilaje electrice de curatenie care pot reprezenta un model de bune practici pentru salubrizarea Capitalei", dupa cum a informat Primaria.Apoi, la ora 17:00, va semna in fata camerelor contractul pentru achizitionarea celor 400 de autobuze Euro 6 de la firma turca Otokar. Autobuze diesel, in anul in care la nivel mondial masinile diesel sunt interzise in marile orase si se anunta ca "s-a terminat cu masinile diesel, in cativa ani vor disparea" . Si in era in care orasele civilizate trec majoritar sau chiar integral la transportul public electric pentru a reduce poluarea.Primaria a autorizat un miting si un mars organizat de Partidul Ecologist Roman (PER) pe tema "100 ani de la Unire. Impactul asupra mediului inconjurator". PER anunta ca va tine un "moment de reculegere pentru cei 25.000 de oameni care mor anual, conform datelor anuntate chiar de Uniunea Europeana".Ecologistii fac insa referire la datele Agentiei Europene de Mediu publicate in 2017, institutia anuntand in 2018 ca numarul romanilor care au murit din cauza aerului pe care il respira a ajuns la 28.000.