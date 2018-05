Dupa ce o scoala din Capitala a ars, Firea anunta renovari de 100 de milioane de lei la patinoar

Ziare.

"Dupa ani de zile de blocaje, Patinoarul Mihai Flamaropol prinde contur. L-am deblocat, iar acum 25% din lucrari au fost deja executate. Investitia va fi finalizata in vara anului viitor", scrie pe Facebook Gabriela Firea Mesajul sau a fost postat la jumatate de zi dupa ce scoala nr. 124 din sectorul 5 a ars in intregime, aceasta neavand aviz de functionare din partea ISU.Primarul general sustine ca prin finalizarea patinoarului, Bucurestiul si Romania vor fi puse pe harta competitiilor internationale in domeniul sporturilor pe gheata si in acelasi timp bucurestenilor le va fi oferit un centru sportiv si de agrement modern.Noul patinoar va avea o capacitate de 3.100 de locuri si se va adresa atat sportivilor de performanta, cat si publicului, iar constructia, cu o suprafata desfasurata de aproximativ 9.500 de metri patrati, va avea dubla functiune: patinoar si centru sportiv si de agrement.In cadrul centrului sportiv si de agrement vor exista spatii pentru exercitii fizice "clasice" (bazin inot, wellness, sala de baschet, sali fitness, aerobic), dar si pentru disciplinele de sport urban (skateboarding, skating, biking, escalada) . De asemenea, sunt prevazute si spatii comerciale - magazin echipament sportiv, cafenea si restaurant.Valoarea contractului pentru refacerea si modernizarea patinoarului artificial Mihai Flamaropol este de, exclusiv TVA. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi-UTI.Patinoarul Mihai Flamaropol a fost construit in anul 1952, fiind amplasat in Parcul National, iar vechea constructie, aflata intr-o stare avansata de degradare, a fost demolata, in luna martie 2017 incepand lucarile pentru contructia noului patinoar.