Gafa zilei: Firea a botezat-o pe sefa ANM cu numele premierului Dancila

"Chiar vreau sa o rog pe doamna Gabrielasa ne spuna inca o data la ce sa ne asteptam in orele urmatoare, la noapte si maine...", a spus Gabriela Firea, despre prognoza meteo cu viscol si ger.Ulterior, edilul a realizat greseala si a revenit, spunandu-i inca o data pe nume sefei de la ANM, de data aceasta corect - Gabriela Bancila.Puteti vedea gafa in clipul de mai jos, la minutul 8:45.Primarul Gabriela Firea a anuntat ca autoritatile locale au decis sa tina inchise toate gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti, luni si marti, din cauza avertizarilor meteo, care prevad ger si viscol pentru zilele urmatoare, inclusiv in Capitala.B.B.