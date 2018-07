Firea a dat intr-o luna 2 milioane de euro femeilor insarcinate din Bucuresti

Ziare.

Cele peste 3.000 de femei au primit cate un voucher in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, conform unui comunicat remis martiDe la demararea programului Voucher Materna Bucuresti, s-au depus 3.000 de dosare si s-au oferit 4.600 de vouchere pentru mamicile aflate in saptamanile 24-42 de sarcina.Primaria Capitalei acorda acest voucher oricarei femei cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil in Bucuresti de cel putin 6 luni sau viza de resedinta de cel putin 6 luni in Bucuresti, la data depunerii cererii, dupa saptamana a 10-a de sarcina si care nu inregistreaza datorii la bugetul local.Vezi AICI care sunt actele necesareVoucherele au fiecare cate o valoare de 1.000 lei, impartite in tichete de cate 50 lei, si se acorda de doua ori:1. Dupa procesarea cererii se acorda primul voucher, in valoare de 1.000 lei.2. Dupa intrarea in saptamana a 24-a de sarcina se acorda al doilea voucher, la cererea femeii gravide. Este interzisa acordarea de rest in bani la vouchere.Fiecare gravida beneficiaza de vouchere in valoare de 2.000 lei, indiferent de numarul fetilor. In cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dubleaza.A.G.