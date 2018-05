Firea a inaugurat un spital inceput de Oprescu in primul mandat si vrea mai multe spitale in subordinea Primariei

Istoria absurda a Spitalului Gomoiu. Inceput de Oprescu, inaugurat de doua ori de Firea

"Atat timp cat Primaria are buget suficient poate sa-l indrepte si catre alte spitale aflate acum in subordinea Ministerului Sanatatii", a anuntat Firea, adaugand ca are cooperarea ministrului Sorina Pintea, dar nu vrea sa dea alte detalii momentan.La descentralizarea din 2008, 18 spitale au fost trcute in administrarea Primariei Capitalei. Unul dintre ele este Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, care luni a fost inaugurat din nou de Firea, in prezenta ministrului Sanatatii si a premierului Viorica Dancila."Inaugurez astazi, cu mare bucurie, noul spital clinic pentru copii 'Victor Gomoiu', investitie finantata 100% din fondurile Primariei Capitalei, construita de la zero si dotata cu echipamente de ultima generatie. Pot spune ca este un moment istoric, pentru ca, din nefericire, este primul spital pentru copii construit dupa 1990 in Bucuresti", a anuntat Firea, precizand ca investitia totala se ridica la suma de 48 de milioane de euro."Sa inauguram impreuana cat mai multe spitale, cat mai multe obiective. Felicitari dna primar, stiu ca ati pus mult suflet in acest spital", a spus si Viorica Dancila la conferinta de inaugurare.Este a doua oara cand Firea merge sa taie o panglica la Spitalul Gomoiu, dupa ce in vara lui 2017 a inaugurat ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu".Spitalul Gomoiu are insa o poveste presarata cu situatii care de care mai absurde. Totul a inceput in vara lui 2009, in primul mandat de primar al lui Sorin Oprescu. Lucrarile la noul spital au inceput in vara lui 2013. Primarul de atunci, Sorin Oprescu, se lauda, impreuna cu premierul de atunci, Victor Ponta, si ministrul Sanatatii Nicolae Banicioiu, ca inaugurarea va avea loc in primavara lui 2015.Nu s-a intamplat asta la termen, dar in toamna acelui an ar fi urmat ca Oprescu sa faca receptia lucrarii si spitalul sa-si deschida usile pentru pacienti. S-a intamplat insa ca Oprescu sa fie prins cand primea mita , astfel ca proiectul a fost blocat.In presa s-a scris ca pentru a face asta Oprescu n-a asigurat insa cumpararea efectiva a echipamentelor, ci le-a inchiriat, si, dupa ce a fost suspendat, platile pentru echipamentele care au zacut ani de zile nefolosite, la fel ca si cladirea spitalului, au fost facute de la bugetul Primariei.Dupa o licitatie organizata in 2010 unde a fost un singur ofertant, s-a semnat un contract cu firmele AECOM Ingenieria SRL si TECNIC Consulting Engineering Romania SRL, care au cerut aproape 6 milioane lei, fara TVA, pentru a face spitalul in 4 ani.Ulterior, in februarie 2012, Administratia Spitalelor a decis sa atribuie contractul efectiv de construire a noului spital asocierii dintre firmele Compagnie d'Entreprises CFE SA, CFE Contracting and Engineering SRL, ALSA Imed SRL si Atelier d'Architecture Christian Tanascaux. Acestia au cerut pentru lucrare aproximativ 170 milioane lei, fara TVA. Spitalul de copii Gomoiu urma sa fie dat la cheie dupa 26 de luni de la data inceperii lucrarilor. A urmat un cosmar birocratic din care singurii care au avut de suferit au fost bugetul bucurestenilor, dar mai ales copiii care in tot acest timp au fost tratati in conditii de santier intr-o cladire veche de aproape 100 de ani.