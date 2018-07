Firea a lansat un nou clip propagandistic, in care se lauda ca a dat 43 de milioane de euro din banii bucurestenilor pe diverse programe sociale (Video)

43 de milioane de euro

Ziare.

com

Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate , ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din PSD, precum primarul Sectorului 1 care a transmis ca "lauda de sine nu miroase a bine" , Firea ne anunta acum cati bani a dat din fondurile Capitalei pe programe sociale.Pe langa clipul postat pe Facebook, Primaria Capitalei a transmis si un comunicat, din care aflam ca in 2017 si 2018 Firea a alocat nu mai putin deunor programe sociale."Am initiat programe menite sa incurajeze natalitatea, sa faciliteze integrarea, sa sprijine familiile in intretinerea si educarea categoriilor sociale vizate si sa contribuie la o dezvoltare cat mai echilibrata a familiei. Sumele alocate pana in prezent, de la debutul acestor programe, se ridica la peste 43 de milioane de euro", a transmis Firea.In clipul de pe Facebook, Firea se lauda ca in ultimii doi ani a acordat o atentie speciala domeniului social, lucru care pana acum nu s-a intamplat:"Dupa o lunga perioada caracterizata prin lipsa de actiune in acest domeniu si ma refer la domeniul social, in ultimii doi ani a fost acordata o atentie speciala programelor sociale.La propunerea primarului general (spune Firea despre sine - n.red.), Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat acordarea urmatoarelor stimulente, menite sa ajute categoriile defavorizate, dar si sa incurajeze tinerii sa-si intemeieze familii si sa aduca pe lume copii".In continuare, edilul a trecut in revista cati bani si pentru ce programe a dat in cei doi ani de mandat: Stimulent financiar pentru nou-nascuti in valoare de 2.500 de lei . Suma alocata pana in prezent: 10 milioane de euro Stimulent pentru copii cu dizabilitati in valoare de 1.000 de lei/luna . Suma alocata pana in prezent: 8 milioane de euro- Stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu dizabilitati in valoare de 500 de lei/luna. Suma alocata pana in prezent: 22 milioane de euro- Stimulent pentru familii monoparentale in valoare de 1.200 de lei pe luna. Suma alocata pana in prezent: 14.000 de euro- Stimulent financiar pentru constituirea familiilor, in valoare de 1.500 de lei. Suma alocata pana in prezent: 3 milioane de euro- Premii pentru performanta scolara, in valoare de 600 de lei si premii pentru merite scolare deosebite, in cuantumuri cuprinse intre 300 si 1.000 de lei.25 de ani - 1.000 de lei50 de ani - 1.500 de lei70 de ani - 3.000 de lei.A.G.