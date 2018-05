Firea a pierdut procesul cu Busoi

Ziare.

com

"Judecatoria Sectorului 1 a respins ca neintemeiata chemarea mea in judecata de catre doamna primar general pe motiv de calomnie, ca urmare a declaratiilor in care spuneam ca ceea ce sustine administratia PSD-Firea pentru sistemul de transport taxi din Bucuresti este ambramburit, imbacsit de exemple de proasta practica, de care bucurestenii s-au saturat pana peste cap", a transmis Cristian Busoi intr-un comunicat remis, vineri,Acesta sustine ca, in continuare, crede ca "abrambureala si lipsa de judecata sunt caracteristicile esentiale ale actiunilor administratiei PSD-Firea nu doar in ceea ce priveste transportul, ci in general in tot ceea ce este esential pentru Bucuresti: trafic, infrastructura, termoficare".Europarlamentarul precizeaza ca, din punctul sau de vedere, ceea ce face administratia PSD in Bucuresti si in cele sase sectoare "este o spoiala, nu gandire administrativa, si un haos vesel, care va tine Bucurestiul blocat"."Pentru mine si pentru PNL, singura concluzie, dupa decizia instantei, este ca vom avea critici mai dure si mai directe fata de ceea ce face PSDragnea-Firea in administratia Capitalei", a incheiat Busoi.Pe langa Cristian Busoi, Firea a dat in judecata si agentia Agerpres, dar si in acest caz a pierdut in prima instanta. Decizia poate fi atacata in termen de 30 de zile.A.G.